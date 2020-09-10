Как понять, чего вы на самом деле хотите от жизни: 7 полезных методик

Вадим Карасев

Человек не может стать счастливым без цели в жизни. Поставить цель без желания невозможно, поэтому для начала важно определиться со своими стремлениями. Существует несколько способов узнать, чего вам хочется на самом деле.

Существует шесть дыр, через которые утекает ваша жизненная энергия. Старайтесь не допускать появления таких дыр и их разрастания. Если лишиться энергии, то можно остаться без цели, амбиций, желаний и так и не понять, чего вам хочется от жизни.

Почему важно иметь желание и цель в жизни

Человек, обладающий целью, в первую очередь умеет направлять энергию в правильное русло. Он не тратит деньги, энергию и время впустую, ведь он знает, к чему стремится. Это заметно облегчает жизнь и позволяет сохранять нервы, становиться счастливым.

Человек с осознанными целями и желаниями всегда самодостаточен в эмоциональном плане. Окружающие не могут на него повлиять и навязать ему свои ценности. Целеустремленным человеком очень сложно манипулировать.

Нет ничего плохого, если человек не знает, чего желает. Главное, чтобы он старался найти любимое дело. Когда цель достигается, а желание исполняется, в итоге человек получает не просто какую-то вещь или какую-то должность. Прежде всего он получает бесценный опыт. В процессе осуществления мечты человек нередко обнаруживает в себе или приобретает новые таланты, умения и навыки. Новые цели — это путь саморазвития, ведущий к новым вершинам.

Полезные методики

Если вы устали от бесцельных метаний, то вам обязательно помогут эти советы. Желательно пользоваться ими в совокупности, чтобы достичь результатов быстрее.

1. Не бойтесь своих желаний. Человек, который стесняется или боится своих желаний, никогда не сможет понять, чего ему хочется на самом деле. Важно прислушиваться к сердцу и не смотреть на желания сквозь призму скептицизма или чужого мнения. Просто подумайте, чего вам хочется больше всего прямо сейчас.

2. Не бойтесь пробовать новое. Большинство людей, которые ничего не добились в жизни, были не бесталанными, а недостаточно смелыми и чрезмерно осторожными. Очень важно пробовать что-то новое в жизни. Если человек не может понять, чего хочет, ему следует попробовать нечто такое, чего не удавалось сделать ранее — прокатиться на велосипеде, отправиться в путешествие, приобщиться к чему-то новому и неизведанному. Нельзя сидеть на месте. Возможно, что-то из новых занятий затянет. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют расширять кругозор.

3. Общайтесь с новыми людьми. Люди — источник идей. Бывает так, что на пути попадается кто-то, кто занимается чем-то интересным. Он вдохновляет окружающих, поэтому у них появляются новые цели в жизни. Такое общение очень важно. Одинокому человеку сложнее понять свои истинные цели.

4. Пользуйтесь медитациями. Медитация — очень полезная духовная практика. В современном мире человек постоянно находится в состоянии стресса. Именно поэтому стоит выделить полчаса каждые выходные на то, чтобы очистить разум от негатива при помощи медитаций для глубокого расслабления. Далее можно воспользоваться медитацией «путь судьбы»: она поможет определиться с тем, в каком направлении стоит двигаться дальше.

5. Метод безграничных ресурсов. Постарайтесь представить себе, чем бы вы смогли или захотели заниматься, если бы у вас появились любые возможности и бесконечное количество денег. Нужно просто придумать, что бы вы смогли тогда делать каждый день. Речь идет о каком-то занятии, приносящем пользу и представляющем для вас интерес.

6. Вещий сон. Совсем не обязательно ждать, пока приснится вещий сон, ведь его можно спровоцировать. Для этого нужно прочитать перед сном простой заговор: «Спать ложусь, но не спать я хочу. Желаю узнать, к чему я иду, цели свои увидеть, что любить, а что ненавидеть». Вполне вероятно, что вы сможете найти подсказки во сне.

7. Книги, фильмы. Мы уже упоминали про расширение кругозора. Если нет денег на поездки и нет возможности знакомиться с новыми людьми, можно смотреть художественные фильмы, фильмы-биографии, читать книги об известных и успешных людях. Всё это может вдохновить человека на что-то уникальное, помочь ему осознать свои истинные цели.