Как убраться чисто и надолго

Анастасия Иванова

Часто делая уборку в своей квартире, я задаюсь вопросом, как можно сэкономить время. Очень сложно поддерживать чистоту в доме, когда ты работаешь, а муж и сын оказываются дома раньше. Ведь в это время и ребенок хочет со мной поиграть, и муж хочет вкусно поесть и так далее. А время на уборку, получается вкроить только в выходные, не хочется тратить день. Я долго думала, как же мне так убраться, чтобы не возвращаться к такой тщательной уборке каждые выходные и нашла вот такие советы.

Чтобы песка в прихожей было меньше, нужно вместо коврика в прихожей поставить специальный «собиратель». Его делать придется самой. Попросите мужа сделать вам низенький ящик, примерно 5 сантиметров в высоту, но шириной большой. В него насыпьте маленьких камушков. Все кто к вам приходят, пытаются снять лишнюю грязь о коврик, но наше изобретение снимет куда больше грязи. Вывод, в прихожей грязи станет заметно меньше.

Уборка в ванной так же не приносит большого удовольствия, этого можно избежать, если все то, чем вы редко пользуетесь разложить по полочкам, а на видное место поставить только самое необходимое. Раньше у меня муж, когда шел мыться, обязательно валил все шампуни, пока тянулся за своим, так же и сын, теперь этих проблем нет.





Я всегда держу у входа в квартиру ведро с водой и шваброй, если так произошло, что кто-то все-таки наносил грязи, швабра как нельзя кстати. Собрать песок и грязь можно и шваброй, не нужно сразу же бежать за пылесосом.

С посудой поступаем так же, как и с ванной. Уберите лишнюю посуду в ящик. У меня вечно так происходит, сын достанет и измажет даже ту посуду, которой давно никто не пользуется. А так нет посуды, каждый помоет себе тарелку, если мамы нет дома.

Самое большое открытие я сделала, когда поставила в комнате сына урну. Теперь нет раскиданных бумажек. Мусорное ведро начинает быстро пахнуть и скрипя зубами он все же выносит мусор. Так постепенно он приучается к порядку, а то привыкли, что я за них все делаю.

Около газовой плиты на тумбу я поставила небольшой контейнер, в который можно скинуть использованные спички и даже скорлупу от яйца. Очень удобно, теперь все не валяется по столу, его можно взять и просто высыпать в урну.

Мужчины очень отличаются от женщин, для них в норме вещей, что посуду мыть не нужно за собой, это сделает жена и так далее. Если у вас такие же дела в семье, то мои советы вам точно помогут. С мужчинами тяжело, но без них невозможно.