Кети Топурии — 34: о криминальном прошлом отца, скандальном романе с Гуфом и новом бойфренде

Вадим Карасев

Сегодня яркая солистка группы "А-Студио" и успешный дизайнер собственного бренда одежды Кети Топурия празднует день рождения — звезде исполняется 34 года. Так уж вышло, что сентябрь — знаковый месяц для певицы. Именно в первый месяц осени Кети семь лет назад в свой день рождения сыграла свадьбу с бизнесменом Львом Гейхманом, а ровно четыре года спустя объявила о расставании с ним. Через год после развода — и снова в сентябре — Кети впервые рассказала прессе о своих отношениях с рэпером Гуфом. Сегодня же по случаю дня рождения певицы мы решили вспомнить эти и другие значимые события из ее жизни: о приходе Кети в группу "А-Студио", криминальном прошлом отца певицы (который по стечению обстоятельств ушел из жизни также в сентябре), ее браке и материнстве, громком романе с рэпером Гуфом, а также новом возлюбленном читайте в нашем новом материале.

Детство, вуз и мечты о сценеКетеван Топурия (полное имя артистки. — Прим. ред.) родилась в Тбилиси. Мать Кети, Наталья, родом из интеллигентной семьи и до рождения девочки была инженером-химиком. После рождения дочери Наталья оставила работу, чтобы полностью посвятить себя семье. Отец девочки Андро Топурия также получил престижную специальность архитектора-строителя и до рождения дочери занимался бизнесом в этой сфере, пока в конце 1980-х не связался с криминальным миром и не начал употреблять наркотики.

Яркая и интересная внешность певицы — лисий разрез глаз, смуглая кожа и густые блестящие волосы — объясняется ее корнями: среди предков Кети были не только грузины, но и итальянцы с поляками.

Кети Топурия в детстве

С самого детства Кети проявляла интерес к творчеству и сцене. Уже в восемь лет будущая звезда начала заниматься в школе юных манекенщиц, где в течение четырех лет училась позировать и ходить по подиуму. Неординарные музыкальные же способности в девочке разглядела учительница пения, которая жила с семьей по соседству. Услышав, как Кети поет, она настоятельно порекомендовала ее родителям отдать дочь заниматься вокалом. Сначала соседка сама занималась с Кети, а потом девочка пошла в детскую музыкальную школу имени Гоги Судрадзе, которую окончила в 1998 году.

Уже в 12 лет Кети Топурия получила свою первую престижную музыкальную награду — она стала первой на международном конкурсе "Море дружбы". Еще через два года копилка достижений Кети пополнилась: она стала обладательницей Гран-при международного конкурса "Путь к звездам".

После окончания школы имени Гоги Судрадзе Кети поступила в музыкальное училище Захария Палиашвили, которое окончила в 2003 году, став дипломированным преподавателем по вокалу. После этого Топурия поступила в Тбилисский государственный университет на факультет психологии, однако практически сразу была вынуждена оставить учебу, так как получила приглашение присоединиться к уже популярной на тот момент группе "А-Студио".





Кети Топурия

Отец — вор в законе

До рождения дочери Андро Топурия вел довольно законопослушный образ жизни и занимался бизнесом в области строительства. Однако 1986 год (как раз тогда на свет появилась Кети) стал для него роковым. Всего за несколько месяцев до рождения дочери Андро был осужден тбилисским судом по двум статьям — "Хулиганство" и "Непредумышленное убийство". Отца будущей звезды приговорили к 15 годам лишения свободы, однако в скором времени выпустили, ссылаясь на судебную ошибку, — тогда выяснилось, что убийство было совершено другим человеком.

Андро Топурия

На момент рождения дочери Андро еще находился в тюрьме и впервые увидел Кети уже через несколько месяцев после ее появления на свет. Несмотря на то, что в колонии Андро провел относительно недолго, само нахождение в специфической уголовной среде сильно его изменило. В тюрьме он завел знакомства с местными криминальными авторитетами и впервые попробовал наркотики. Как писали некоторые СМИ, уже тогда Андро "короновали" вором в законе, притом что таким статусом "по понятиям" обычно не принято наделять людей, ранее никак не связанных с криминалом и состоявших в официальном браке.

Кети Топурия с мамой в детстве

Ходили слухи, что после выхода на свободу Андро не только сам начал злоупотреблять запрещенными веществами, но и оказался втянут в наркоторговлю. Под крылом местных криминальных авторитетов Топурия стал крупным дилером, из-за чего в семье сразу же появились большие деньги. Поговаривали, что влиятельный в то время в городе Андро всячески способствовал успехам дочери на музыкальном поприще и предоставлял ей финансовые возможности для обучения: девочка занималась с лучшими преподавателями по вокалу и ездила на международные музыкальные конкурсы.

В 1996 году Андро снова был осужден тбилисским судом за драку с нанесением тяжких телесных повреждений. В момент задержания у Андро было обнаружено огнестрельное оружие. Тогда отец Кети отсидел в тюрьме полгода, после чего вышел на свободу. Следующий раз Андро попал за решетку уже в 2000-м. Тогда он пошел по статье о производстве, хранении или перевозки в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей. Андро Топурия год отсидел в тюрьме. Интересно, что как раз в тот период отец Кети сменил фамилию на Санодзе — фамилию его матери.





Андро Топурия

Вскоре после этого Андро вместе с семьей перебрался жить в Россию. Однако смена места жительства не изменила его старых привычек: в апреле 2010-го отец Кети был задержан в Москве. Андро арестовали в момент передачи ему наркотиков и доставили в следственный изолятор "Матросская тишина". Во время задержания преступник не оказывал сопротивления сотрудникам полиции, однако уточнил, что приобретал запрещенные вещества исключительно в целях личного употребления.

5 июля суд Москвы осудил Андро на три года по статье о сбыте и хранении наркотических средств. После этого отец звезды был отправлен отбывать срок в колонию в Марий Эл. В тюрьме благодаря своему статусу вора в законе Андро содержался на особых условиях. Он был освобожден от всякого рода работ и, как позже выяснилось, даже за решеткой имел возможность доставать себе наркотики.

Поговаривали, что именно наркотики в итоге и погубили отца певицы. Утром 22 сентября он был обнаружен мертвым своими сокамерниками. Официальной причиной ухода Андро из жизни стал сердечный приступ, который, по слухам, был спровоцирован принятием смертельной дозы запрещенных веществ. К слову, еще во время пребывания в следственном изоляторе в Москве вор в законе жаловался на проблемы с сердцем. Похоронен Андро был на своей родине — в Тбилиси.

Кети Топурия не любит публично рассказывать об отце и очень резко реагирует на негативные комментарии о нем в своем инстаграме. Однако в интервью Регине Тодоренко она подтвердила, что ее отец действительно был зависим от наркотиков.





Солистка "А-Студио"В середине 2000-х Кети Топурия решила попробовать себя в качестве солистки в популярной группе "А-Студио", которая на тот момент искала замену ушедшей из коллектива Полине Гриффис. В этом юной певице помогала продюсер Нато Думбадзе — именно она увидела потенциал в Кети и отправила музыкантам из группы ее демозаписи.Ната отослала ребятам мои музыкальные материалы — им очень понравилось. Но когда настало время посмотреть на меня, они замялись: "Может, не будем? Все-таки она грузинка. Наверное, большая, черная, усатая", — вспоминала Кети в одной из бесед с журналистами.





Кети ТопурияКстати, по слухам, попасть в группу "А-Студио" Кети Топурии также помогли связи влиятельного отца. Дело в том, что Андро Топурия дружил с другим известным в то время вором в законе Аликом Карцивадзе, близкой родственницей которого была Нато Думбадзе, которая и отправила участникам музыкального коллектива записи с голосом Кети. К слову, развивать музыкальную карьеру девушке отец помогал и на родине: параллельно с учебой Топурия успела записать два сольных альбома и стать довольно популярной в Грузии.

Участники "А-Студио" оценили демозаписи Кети и пригласили ее для дальнейшего сотрудничества в Москву. С 2004 года Кети начала выступать с группой, а уже в следующем году, накануне 20-летнего юбилея "А-Студио", официально стала его солисткой. В том же году был выпущен первый альбом коллектива с участием Кети под названием "Улетаю", одноименная песня с которого сразу же стала настоящим хитом.В детстве у меня были кассеты с записями песен этой группы, но я даже подумать не могла, что когда-нибудь буду работать с любимыми музыкантами. Мама очень удивилась и обрадовалась, когда узнала, что я стала солисткой в таком известном коллективе. А теперь и сама познакомилась с ребятами, — вспоминала Топурия о своем начале карьеры в "А-Студио" в беседе с изданием "7 дней".





Кети Топурия с мамой Натальей





Уже в 2006 году группа выпустила следующую песню о несчастной любви под названием "Еще люблю", которая сразу же понравилась слушателем и плотно обосновалась в радиочартах. Следом у "А-Студио" был дуэт с "Отпетыми мошенниками" под названием "Сердцем к сердцу", переделанный на современный лад хит Примадонны "Так же, как все", популярные песни "Просто прощай", "Папа, мама", "Тик-так" и другие хиты. Именно с приходом Топурии в коллектив будто вдохнули новую жизнь, после чего у "А-Студио" заметно расширилась аудитория: в какой-то момент группе удалось стать одной из самых популярных среди молодежи в стране.





Группа "А-Студио"









Кети покорила поклонников не только своим вокалом, но и яркими сценическими образами. За 15 лет работы в группе Кети не устает удивлять поклонников нарядами необычных цветов и фасонов, а также экстравагантными и подчас космическими прическами и броским макияжем.

К слову, на такие эксперименты Топурия решается исключительно на сцене, а в обычной жизни предпочитает носить максимально простые и комфортные вещи. Кроме того, в дни, свободные от съемок, музыкальных премий и концертов, Топурия обходится практически без макияжа и сложных укладок.





Музыка не единственное увлечение Кети. С 2014 года у Топурии есть собственный бренд женской одежды Ketione, новые коллекции которого она регулярно представляет в рамках ежегодной Недели моды в Москве.









Брак с бизнесменом и материнство

За время работы Кети Топурии в группе "А-Студио" ей приписывали романы с самыми разными известными мужчинами. Одно время в прессе ходили слухи, что девушка встречалась с футболистами Кахой Каладзе и Дмитрием Сычевым, солистом "Отпетых мошенников" Сергеем Амораловым, певцом Владом Топаловым и шоуменом и телеведущим Игорем Верником. Никакого официального подтверждения все эти разговоры так и не получили, а в одном интервью Кети даже опровергла свою романтическую связь со всеми вышеперечисленными звездами.

Я не обращаю внимания на небылицы, которые придумывает пресса. Например, писали, будто у меня роман с Игорем Верником, хотя ничего такого не было. С Дмитрием Сычевым я вообще шапочно знакома. Признаюсь, были взаимные симпатии с Владом Топаловым, но ими дело и ограничилось... Разнесли слухи, что мы скоро поженимся с футболистом Кахой Каладзе. А мы просто старые друзья, да и замуж я пока точно не собираюсь: еще не встретила человека, с которым захотела бы соединить свою судьбу. Но натура я очень влюбчивая: не успеет мне кто-то понравиться, как тут же чувствую, что безумно его люблю и больше мне никто на свете не нужен, — признавалась Топурия много лет назад в беседе с изданием "7 дней".

Долгое время Кети хранила свою личную жизнь в секрете, пока в одном из интервью не рассказала, что встречается с молодым бизнесменом. Топурия поделилась историей их знакомства, однако отказалась назвать его имя.Я ехала с гастролей... За рулем, уставшая. Увидела, что на тротуаре стоит молодой человек с очень знакомым лицом. Я снизила скорость и поздоровалась. Он кивнул мне в ответ и начал подходить. Говорит: "Здравствуй, девочка! У тебя очень знакомое лицо. Где я мог тебя видеть?". Я начала объяснять, что, может быть, в телевизоре. Он понял, кто я такая, и попросил телефон. Я отказалась давать номер. Тогда его водитель и охрана перегородили мне дорогу, но он при этом вел себя совсем не нагло, смеялся, да и мне самой было смешно. Я продолжала отказываться давать номер, тогда он сказал, что все равно его узнает, назвал имя нашего общего знакомого музыканта, и я сдалась. Он настоял на том, чтобы я тоже записала его номер, — рассказала Кети о первой встречи с возлюбленным.





Около четырех лет Кети скрывала имя возлюбленного от прессы, однако в 2013 году наконец открыла тайну: в сентябре 2013 года она вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана, который был старше ее на 12 лет.

Кети Топурия и Лев Гейхман

Свадебное торжество прошло в 27-й день рождения Кети в концертном комплексе "Барвиха Luxury Village" на Рублевском шоссе. Поздравить молодоженов с торжеством приехали около 500 гостей, среди которых были Алла Пугачева, Иосиф Кобзон с супругой Нелли, Игорь Николаев, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук и многие другие. При этом ведущим пышного праздника стал Максим Галкин. За время праздничного вечера Кети появилась перед гостями в нескольких свадебных нарядах от брендов Lanvin и Stephane Rolland.Наша любовь — это что-то невероятное! Мы подходим друг другу стопроцентно, даже по гороскопу. У нас разница в возрасте 12 лет, мы оба родились в год Тигра, я в сентябре — под знаком Девы, а Лев в апреле — под знаком Тельца. А это идеальная совместимость. Видимо, звезды все решили за нас, — рассказывала Топурия об отношениях с новоиспеченным мужем изданию HELLO!.









Кети Топурия и Лев Гейхман с мамами

Вскоре после свадьбы Кети призналась журналистам, что теперь полностью готова к материнству, и заявила, что рождение ребенка — единственное, чего ей не хватает для полного счастья. Через два года после этого, летом 2015-го, Кети и Лев стали родителями: на свет появилась их дочь Оливия. Для Топурии малышка стала первенцем, а вот у Льва на тот момент уже были дети от предыдущих отношений.

Кети Топурия с дочерью Оливией

Кети Топурия не стала скрывать лицо малышки, как это делают многие ее звездные коллеги, и почти сразу же после ее рождения начала публиковать в инстаграме снимки девочки. Через какое-то время певица даже завела Оливии собственный аккаунт в соцсетях — не с целью раскрутить его и сделать популярным, а чтобы немного разгрузить собственную страницу, которую со временем буквально заполонили фотографии дочери.

Оливия/Кети Топурия в детстве

В беседах с журналистами Топурия также довольно часто упоминает дочь. Так, Кети рассказывала об увлечении девочки чтением, математикой, фигурным катанием и балетом, а также признавалась, что Оливия уже мечтает пойти по ее стопам и в будущем стать певицей. Малышка, которой этим летом исполнилось пять лет, испытывает настоящую страсть к моде и даже помогает своей звездной маме в выборе модных look'ов.

Она — мой модный критик. Например, я надеваю какое-то платье и не могу подобрать под него туфли. Спрашиваю у Оливии, какая обувь лучше, и она советует идеальный вариант. Не знаю, откуда это в ней, но она рекомендует то, что мне реально подходит. Или просто совпадение, или у дочки и правда хороший вкус, пока рано говорить. Она не просит, как многие девочки, купить ей что-то розовенькое. В последнее время Оливии нравится носить платья, но это не платья-торты, ­усыпанные стразами. Не любит она эти блестки,— рассказывала Кети о своей дочери Оливии в беседе с HELLO!.

Кстати, воспитывать девочку Кети помогает мама, которая живет вместе с ней и внучкой в загородном доме. Топурия может без проблем уехать на гастроли или съемки и оставить девочку не только на попечение нянь, но и собственной мамы, которой доверяет на все сто процентов. Певица довольна тем, что Наталья всегда находится рядом и в случае необходимости может прийти ей на помощь. Кроме того, именно благодаря маме в доме Топурии всегда есть вкусная еда.









Развод с Гейхманом и роман с Гуфом

Первые слухи о расставании Кети Топурии и Льва Гейхмана появились еще в 2016 году. Тогда в прессе заговорили, что супруги уже продолжительное время не живут вместе. Эта тема снова всплыла в начале 2017 года, когда в СМИ были опубликованы фотографии Кети и рэпера Гуфа с отдыха в Таиланде, на которых они вели себя совсем не по-дружески. К слову, тогда свою романтическую связь рэпер и солистка "А-Студио" упорно отрицали и утверждали, что на тех самых снимках были вовсе не они.

Кети Топурия и Лев Гейхман

Официально же о разводе Кети и Льва поклонники узнали только в сентябре 2017 года. Тогда Топурия опубликовала в своем инстаграме фото Гейхмана с их дочерью Оливией и подтвердила, что они с мужем уже давно не вместе.Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия. Я тебя очень люблю, хотя мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья, и это вечно. Я тебя лю (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написала Кети.





Лев Гейхман с дочерью ОливиейВскоре после этого подтвердился и роман Кети Топурии с Алексеем Долматовым (настоящее имя Гуфа. — Прим. ред.): влюбленные начали публиковать в соцсетях совместные фото и публично признаваться друг другу в чувствах. При этом в общении с журналистами певица отрицала, что рэпер был как-то причастен к ее расставанию с мужем. По словам Топурии, их отношения со Львом разладились задолго до ее романа с Гуфом и вовсе не из-за неверности.У нас очень хорошие отношения. Просто они изжили себя. К этому мы пришли вместе. Пытались восстанавливать отношения, но поняли, что что-то уже не то. Когда речь заходит о моей личной жизни, я никогда и нигде о ней не говорю. И даже когда мы с мужем разошлись, не стала комментировать. А потом все стали говорить про Лешу. Все подумали, что это из-за Леши у нас. Все было совсем не так. Мы давно не жили вместе. И так как у нас не было плохих причин для расставания, о которых говорят, у нас остались прекрасные отношения. И я просто счастлива, что у моей дочки есть такой хороший папа, — рассказала Топурия об отношениях с экс-супругом на YouTube-шоу "Маша спросит".





Спустя всего год после официального подтверждения романа с рэпером их отношения с Кети также дали трещину. Сначала в прессе появились слухи, что основной причиной разрыва стала измена. Тогда некая девушка из Екатеринбурга по имени Яна рассказала об интимных отношениях с Гуфом.

Кети Топурия и Гуф

По словам девушки, она познакомилась с рэпером в Москве (на тот момент ей было 16 лет), а уже через несколько лет встретилась с ним в своем родном городе, куда Гуф приехал с концертом. Яна утверждала, что артист сам проявил инициативу и предложил ей встретиться и в своем общении с ней заявил, что ему надоела "скучная Кети Топурия", с которой он (по словам Яны) пытался расстаться пять раз.

Кети после расставания с Гуфом никак не комментировала слухи о его неверности, а лишь писала философские посты о победе над страхом одиночества. Рэпер же довольно эмоционально отреагировал на слова Яны: в одном из прямых эфиров в инстаграме он подтвердил свою интимную связь с девушкой, но при этом опроверг, что именно этот факт стал причиной его расставания с Топурией.

Я настолько был злой на эту Яну, что почти пошел на "Пусть говорят". Меня просто вовремя мои старшие люди остановили. Не из-за Яны я расстался с Кети. Яна — это тупо шлюха, которую под меня подложили. Кто-то, не понял кто, подложил в Екатеринбурге. Яна, слышишь? Я знаю, что ты слышишь, — обратился Гуф к девушке через соцстети.

Позже на шоу "Маша спросит" Кети наконец пролила свет на истинные причины расставания с рэпером. Она подтвердила, что их отношения с Гуфом закончились не из-за измены, а из-за слишком разных ритмов жизни:

Не потому, как все показали и рассказали. Я не стала комментировать, потому что личное должно оставаться личным. Почему мы разошлись? Потому что у нас очень разный образ жизни. Как мы ни пытались сделать что-то общее, у нас не получилось. К сожалению, не получилось. Но любила я его очень сильно.

В другом интервью для YouTube-канала Peopletalk TV Топурия призналась, что они с Гуфом несколько раз пытались спасти свои отношения, но эти попытки так и не увенчались успехом. Кети намекнула, что свою роль в этом сыграла наркотическая зависимость рэпера, из-за которой он был эмоционально нестабилен. Звезда также призналась, что в какой-то момент поняла, что ее чувства к рэперу остыли, после чего она сразу же ему в этом откровенно призналась.Мы просто сели, поговорили, поняли, что наши отношения не развиваются, тормозят жестко, и мне они уже ничего не давали, и ему. Суперкрасивая история, которая у нас была, превращалась по чуть-чуть уже в грустную, — пояснила Кети.





Сам Гуф после расставания неоднократно заявлял, что будет любить Топурию до конца жизни. По сей день рэпер рассказывает в своих интервью о боли, которую ему своим уходом причинила Кети, и посвящает ей многочисленные треки: так, практически весь последний альбом музыканта "Дом, который построил Алик" пропитан сожалением по поводу их расставания.

У меня есть такое ощущение,Что где-то года три назад я себя потерял,И как только начались эти отношения,Перестал появляться новый материал.Я не виню ее ни в коем случае,Наверное, потому что люблю до сих пор.Если этот вопрос меня настолько мучает —Я готов посвятить ей хоть целый альбом.Вы же меня знаете — у меня получается круто,Когда к этому лежит душа,И я сам не понимаю, почему так,Но я начал снова писать, как только она ушла, — посвятил Гуф куплет Топурии в своем треке "Яблоко Адама".

В одном из недавних документальных фильмов "Гуф. Исповедь" рэпер признался, что так тяжело переживает это расставание, потому что обычно привык сам уходить от женщин, и рассказал, что до этого случая еще не было такого момента, чтобы его "кто-то кидал". Он также уточнил, что полностью доверял Кети, и назвал ее поступок предательством. Гуф признался, что после первого же свидания с солисткой "А-Студио" влюбился и начал употреблять тяжелые наркотики, потому что понимал, что они не могут публично рассказать о своих чувствах.

Жалею о потерянных годах. Я до встречи с ней не трогал тяжелые наркотики. Давно, года три, пока ее не встретил. А как только с ней встретились, на первом свидании, у меня сразу первая мысль — это пойти что-то употребить тяжелое, чем я и занялся. Не то, что я ее увидел, и захотелось уколоться, а просто я с этой ситуацией разобраться не мог, что мне с этим со всем делать. Начинать с ней встречаться я не могу, потому что мы никуда не можем пойти. Думаю, может, "приторчать" — так как-то получится разобраться. Не получилось, — рассказал музыкант.

Гуф также признался, что вскоре после начала их отношений с Кети она узнала о его зависимости и сделала все, чтобы его спасти. По словам рэпера, помогая ему решить проблему с наркотиками, Кети "кайфовала" и повторяла, что он был дан ей Богом за отца, который также был зависим от запрещенных препаратов.

Мы шифровались от людей, за три года мы не могли никуда сходить. Ходили туда, где нас никто не знает. Со своими друзьями она меня не знакомила. С мамой даже за три года не познакомила, аргументируя тем, что "тебе это не надо, мама опасный человек". Короче, не знаю, почему я так поверил человеку, вот так пустил к себе в душу, а мне в эту душу так плюнули, — рассказал Гуф об отношениях с Кети.





Новый роман и слухи о беременностиОсенью прошлого года в прессе появились слухи о новом романе Кети Топурии. Певица спровоцировала их сама: сначала она призналась в своем инстаграме, что влюблена, а позже выложила фото с мужчиной, который нежно целует ее в нос.

Я тебя люблю,— подписала снимок Кети.

Практически сразу журналистам удалось выяснить, кто же именно стал новым избранником звезды. Им оказался 36-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов, который, по слухам, возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Выяснилось также, что раньше мужчина носил имя Павел Гузбанд и выступал в белорусской группе "Арбат", главным хитом которой была песня "Голубоглазая". Первое время коллектив делал успехи, однако вскоре Лев (а на тот момент Павел) ушел из группы из-за возникших разногласий.

Кети Топурия и Лев Деньгов

До встречи с Кети Деньгов дважды был женат. От первой жены, с которой он расстался в 2013 году, у Льва остался сын Леонид. Второй супругой бизнесмена стала светская львица Ирина Рак. В этом браке у пары родилась дочь, которая умерла, когда ей было всего девять месяцев, из-за болезни, которая началась после сделанной прививки. Об этом Ирина рассказала в эфире передачи "Давай поженимся". По словам женщины, муж ушел от нее, когда понял, что девочка вряд ли выживет.

С Топурией же Лев познакомился на праздновании своего дня рождения. Тогда он пригласил "А-Студио" к себе на праздник, потому что был знаком с участником группы Байгали Сербекаевым. О первой встрече со Львом и начале их романа Кети откровенно рассказала в интервью для YouTube-канала Peopletalk TV.В гримерке мы познакомились, два слова кинули друг другу, а потом уже через какое-то время мы вышли на связь, и все закрутилось. Когда мы начали с ним общаться, мы просто неделю разговаривали по телефону 24 часа. Мы делились своими историями. Мы поняли, что у нас очень много общего: музыкальный вкус (это самое главное), юмор. Мы любим слушать олдскул вместе. Самые любимые исполнители у нас — это Стиви Уандер, Ленни Кравиц. Потом он приехал в Москву, и мы встретились. И с первой встречи у нас все пошло-поехало. Это была, наверно, любовь с первого взгляда. Оказывается, такое реально бывает,

— поведала Топурия.

Кети также призналась, что очень счастлива с Деньговым и по-настоящему верит в эти отношения. Позже выяснилось, что пара начала встречаться еще в августе 2019 года.





В начале этого лета Кети спровоцировала слухи о помолвке с возлюбленным. На новых снимках в инстаграме Топурии поклонники разглядели у нее роскошное кольцо на том самом пальце и сразу же предположили, что Лев сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Сама же звезда до сих пор так и не прокомментировала слухи о своей возможной помолвке с возлюбленным.

На днях же Топурия опять оказалась в центре внимания прессы. Причиной тому стал наряд, который она выбрала для выступления в парке ВДНХ на концерте в честь Дня города. Кети вышла на сцену в объемном платье, поверх которого был надет нарочито объемный пиджак, после чего поклонники и журналисты начали с уверенностью говорить о беременности певицы, — эти предположения Кети по традиции оставила без комментариев.

Слухи о беременности Топурии появились еще в марте 2019 года. Тогда Кети, отвечая на вопросы фолловеров, призналась, что мечтает как минимум о троих детях.

Я всегда говорила, что хочу троих детей. Дай Бог, это у меня получится, — сказала Кети.

Кети Топурия с дочерью Оливией

В июне же Топурия появилась на вечеринке по случаю дня рождения дочери Оливии в черном платье свободного кроя, тем самым в очередной раз подогрев слухи, что они со Львом скоро станут родителями. К слову, до настоящего момента Кети так и не высказалась на тему своей возможной беременности, несмотря на многочисленные вопросы поклонников об этом в инстаграме. Вместо этого Топурия продолжает сохранять интригу и публикует в соцсетях то фото в объемных нарядах, то снимки в бикини и облегающих платьях, на которых у нее нет даже намека на округлившийся живот.





Бьюти-процедуры и секреты стройности

В самом начале карьеры Кети Топурия выглядела несколько иначе. Несмотря на то, что у девушки никогда не было проблем с лишним весом, сразу же после переезда в Москву из-за стресса и гормональной перестройки Кети поправилась на 5 килограммов, и ей категорически не нравилось, как она на тот момент выглядела в телевизоре, который и так немного полнит.

Помню, лицо еще было по-детски пухлым. На экране я вообще казалась коровой, ведь телевизор, как известно, прибавляет килограммов шесть,

— как-то вспоминала Кети о том периоде своей жизни.





Кети Топурия в начале карьеры

Когда Топурия начала активно ездить по гастролям с группой, набранные килограммы ушли сами собой, при этом певицу продолжало не устраивать ее отражения в зеркале. Кроме того, питание Кети в тот период было очень далеко от идеала: рацион девушки в основном состоял из хачапури, бутербродов, чипсов и других высококалорийных продуктов.

В какой-то момент Кети решила довести фигуру до идеала в собственном понимании и перешла на правильное питание. Она отказалась от вредной пищи, заменив ее на продукты с большим содержанием белка и клетчатки, и старалась есть в строго определенные часы. Через год такой диеты Топурия наконец пришла в форму, о которой давно мечтала.





В течение нескольких лет после похудения Кети не сталкивалась с проблемой лишнего веса, пока не родила малышку Оливию. За время беременности она набрала около 17 килограммов, от которых довольно быстро избавилась благодаря здоровому сну, белковой диете и отказу от сладкого.

Если я не пью воду, то я не худею. Утром я ем овсяную кашу или творог. Если вы завтракаете раньше 10 часов, то можете себе позволить все, что хотите. Следующий прием пищи в два часа. Суп или вареное яйцо, омлет, творог без сметаны или салат. Только без заправок: майонеза, сладких соусов. Потом перекус в пять-шесть часов — можете позволить себе одно яблоко. На ужин я ем всегда овощи и мясо на гриле или рыбу и овощи. Главное — не пересолить и не жарить. И следить за размером порции,

— раскрыла Топурия секрет своей стройности, идеальный вес которой при росте 171 составляет 54 килограмма.





Многие поклонники замечают, что за годы нахождения в группе Кети Топурия не только сильно похудела, но заметно изменилась на лицо. Несколько лет назад в прессе появлялись слухи, что девушка прибегла к пластике и изменила форму носа, — в качестве доказательств вмешательства интернет-пользователи делали коллажи из старых и актуальных снимков звезды, на которых были видны изменения в ее чертах лица.





Кети Топурия в начале карьеры





Сначала Топурия никак не комментировала эти слухи, однако в прошлом году в интервью на YouTube-канале Peopletalk TV подтвердила, что действительно делала себе ринопластику и осталась очень довольна результатом. Девушка также в целом высказалась о своем отношении к пластической хирургии: Кети выступила за различные бьюти-манипуляции, если они действительно делают человека краше и гармоничнее и помогают добиться уверенности в себе.





Группа "А-Студио"