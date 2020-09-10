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КИМ для ВПР будут уникальными для каждой образовательной организации – Евгения Елисеева

КИМ для ВПР будут уникальными для каждой образовательной организации – Евгения Елисеева

Даже если школа решит поделиться своими контрольно-измерительными материалами для всероссийских проверочных работ, то это никак не помешает и не поможет другим школам написать работу, так как каждая школа получит уникальные задания, сообщила начальник управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора Евгения Елисеева.

Об этом она заявила в ходе нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда» на федеральном портале «Российское образование», в эфире которого эксперты обсудили проведение Всероссийских проверочных работ в школах страны.

«Сами КИМ для ВПР будут загружены в личные кабинеты каждой образовательной организации в Федеральной информационной системе оценки качества образования накануне проведения работ», – сказала Евгения Елисеева.

Она подчеркнула, что каждая школа получает материалы, сгенерированные для данного конкретного учебного заведения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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