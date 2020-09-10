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Киркоров раскритиковал Валентину Легкоступов за ненависть к Пугачевой

Киркоров раскритиковал Валентину Легкоступов за ненависть к Пугачевой

14 августа не стало заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой. Девушка скончалась от полученных травм головы. После ее смерти в сети появилась информация о том, что исполнительница обвиняла Аллу Пугачеву в значительном уменьшении собственной популярности среди народных масс. Она была уверена в том, что перестала котироваться на ТВ якобы из-за интриг Примадонны.


«Валя ведь была одной из тех, чья творческая судьба прервалась из-за каких-то интриг. Она публично об этом высказывалась, но не называя фамилии. Хотя все мы прекрасно понимаем, о какой леди она говорила — об Алле Пугачевой»,


— говорилось в СМИ.

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров решил высказаться на эту тему. Он защитил бывшую возлюбленную от нападок. По его словам, Алла никому и никогда не вставляла палки в колеса.

«Я слышал эти грязные слухи, что обвиняют Аллу Пугачеву. Что она там кого-то подсиживала, куда-то не пускала. Так вот хочу защитить великую певицу. Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека. Валя была прекрасным исполнителем, у нее была своя публик»,

— заявил Филипп Киркоров.

Он добавил, что всегда дружил с Легкоступовой. Они даже вместе записали дует.

«У нее была своя публика»,

— подчеркнул Филипп Бедросович. Подпишись на нас в Яндекс Новости
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По материалам: popcake.tv

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