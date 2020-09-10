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Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России

Климов: США используют Белоруссию для дестабилизации ситуации в России
Сценарий США по "либерализации Белоруссии" был использован для дестабилизации политической ситуации в России с созданием кризиса у ее границ, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.


"После принятия конституционных новаций, усиливших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попытки вмешательства в наши внутренние дела и стремятся повысить их результативность любой ценой", - сказал сенатор.

По его словам, события августа показали справедливость такого рода выводов.


"Для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Белоруссии", - отметил Климов.

План был приурочен к президентским выборам в Белоруссии и осуществлялся "под американским кураторством через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии", заключил сенатор.


Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

# В мире
По материалам: ria.ru

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