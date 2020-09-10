Когда на Netflix выйдет фильм о BLACKPINK?

Влада Некрасова

Американская развлекательная компания Netflix подготовила для поклонников к-поп группы BLACKPINK. Исполнительницы стали главными героинями первой картины стримингового сервиса о к-поп.

Уже 14 октября на Netflix выйдет документальный фильм «BLACKPINK: Light Up the Sky» («BLACKPINK: освети небо»). Картина расскажет о том, как из малоизвестных девчонок выросли настоящие звезды. Лента также будет включать эксклюзивные кадры из жизни BLACKPINK, которые еще никто никогда не видел. Зрители смогут посмотреть, как же живут исполнительницы на самом деле.

«Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей историей с фанатами (фандомом Blink) по всему миру через документальный фильм на Netflix. Мы надеемся, что эта работа доставит зрителям радость»,

— рассказали девчонки у себя в социальных сетях.

Напомним, что режиссером фильма стала Кэролайн Су (Caroline Suh).

«Нам очень повезло, что сейчас мы работаем с BLACKPINK, самой популярной женской группой в мире»,

— сказали представители Netflix.

Кстати, октябрь станет для BLACKPINK месяцем премьер. Уже 2 октября группа презентует свой первый студийный альбом THE ALBUM.

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