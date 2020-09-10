Конец "украинского чуда": как так вышло

Лидия Мартынова

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАлександр СобкоВсе материалы

В прошлом месяце в украинской зеленой энергетике все же произошло важное событие, необходимость которого обсуждалась последний год: был принят закон, согласно которому зеленый тариф выкупа электроэнергии у большинства недавно построенных солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций снижается на 15 и 7,5 процента соответственно. Но всех проблем это не решило, а отчасти добавило и новых. Предлагаем обсудить подробности.

Напомним, что возобновляемая энергетика на Украине в последние пару лет стала развиваться очень интенсивно, мощности ВИЭ выросли кратно, а сейчас их объем составляет уже около восьми гигаватт. Не последнюю роль в этом сыграл и высокий тариф выкупа зеленой энергии, привлекающий как зарубежных, так и внутренних инвесторов в этот сектор. Проблема, однако, в том, что в результате цена выкупа зеленой энергии оказывалась в два-три раза больше, чем в европейских странах. Здесь, правда, помимо завышенных тарифов, есть и объективная причина: стоимость капитала и заемных средств для Украины заметно выше, чем для стран ЕС. А на длинных дистанциях этот фактор сильно влияет на себестоимость. Но от этого не легче. И, кстати, если в той же Германии по факту именно население оплачивает дорогую зеленую энергию (тарифы для промышленности там намного ниже), то на Украине немецкие тарифы явно были бы неподъемны для населения, и это при более высокой себестоимости зеленой энергетики.