Константина Меладзе допросят в суде по иску к Полине Гагариной. Певицу обвинили в плагиате

Вадим Карасев

60-летняя певица Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в плагиате из-за кавер-версии "Кукушки" Виктора Цоя. Брат Валерия Меладзе станет участником судебного разбирательства, сообщает "Пятый канал".

Кормухина ранее подала иск к Полине Гагариной в Тверской районный суд Москвы, который принял его к рассмотрению. Накануне состоялись слушания, в ходе которых было решено привлечь к процессу продюсера Константина Меладзе.



"Так как ни ответчик — Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы", - рассказала изданию Starhit Валерия Рытвина, представляющая интересы Ольги Кормухиной. Следующее заседание теперь намечено на 25 сентября.

Кавер-версию "Кукушки" Ольга Кормухина записала с лидером коллектива "Парк Горького" Алексеем Беловым еще в 2011 году для телевизионного проекта, посвященного 50-летию Виктора Цоя.

Однако в 2015 году в рекламной кампании фильма "Битва за Севастополь" была использована кавер-версия "Кукушки" в исполнении звезды "Голоса" Полины Гагариной. На Youtube ролик с песней набрал целых 150 миллионов просмотров.

Для Ольги Кормухиной стало неприятным сюрпризом, что ее автором значился ни кто иной, как Константин Меладзе. Певица считает, что в саундтреке "Битвы за Севастополь" была использована ее версия "Кукушки".

"Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у "Кино". Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон", - заявила Кормухина.

По словам 59-летней певицы, для уважающей себя вокалистки подобное просто непозволительно - перепевать чужую песню "копейка в копейку".

За помощью Ольга Кормухина обратилась к эксперту Михаилу Сегельману, который заключил, что "Кукушка" Полины Гагариной является не самостоятельным музыкальным произведением, а переработкой созданного и исполненного Ольгой Кормухиной произведения.



"Иск — не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно. А в этой ситуации правильнее всего будет сказать: "Простите, мы, в самом деле, украли", - заявила Кормухина НСН.

Как писал NEWSTES, ранее Полина Гагарина раскритиковала российских мужчин, поставив им в пример европейцев.