Косово, США и Брюссель: о чем Путин и Вучич поговорили по телефону

Алексей Вольцев

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны. В ходе беседы особое внимание стороны уделили проблематике косовского урегулирования.

Вучич сообщил Путину о прошедших переговорах в Вашингтоне и в Брюсселе. Российский лидер подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.

сообщило, что в НАТО приветствуют возобновление диалога Сербии и Косово.