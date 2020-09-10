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Косово, США и Брюссель: о чем Путин и Вучич поговорили по телефону

Косово, США и Брюссель: о чем Путин и Вучич поговорили по телефону
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе сербской стороны. В ходе беседы особое внимание стороны уделили проблематике косовского урегулирования.

Вучич сообщил Путину о прошедших переговорах в Вашингтоне и в Брюсселе. Российский лидер подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.


сообщило, что в НАТО приветствуют возобновление диалога Сербии и Косово.
# В мире
По материалам: ria.ru

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