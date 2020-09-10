Косово, США и Брюссель: о чем Путин и Вучич поговорили по телефону
Сегодня, 11:30 Алексей Вольцев
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе сербской стороны. В ходе беседы особое внимание стороны уделили проблематике косовского урегулирования.
Вучич сообщил Путину о прошедших переговорах в Вашингтоне и в Брюсселе. Российский лидер подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН.
сообщило, что в НАТО приветствуют возобновление диалога Сербии и Косово.
По материалам: ria.ru