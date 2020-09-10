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«Крыса!»: Даня Милохин захейтил Элджея

«Крыса!»: Даня Милохин захейтил Элджея

У популярного TikTok блогера Дани Милохина сентябрь точно начался удачно: сначала обложка GQ, потом новый трек. Однако без скандала не обошлось.


Даня оставил довольно странный комментарий арий под фотографией Элджея. Парень вспомнил ситуацию, которая произошла на совместных съёмках с исполнителем.


«Ещё раз пишу тебе сюда, если ты не понимаешь слов, крыса! Я случайно схватил тебя за твои гениталии, когда нас толкали во время челленджа, мы все падали, это было ради съёмок! А то, что я продолжал тебе наяривать — это психоматика, учи психологию»,

— написал он.

Довольно жестко, не правда ли? Многие поклонники очень удивились, увидев такой посыл от любимого тиктокера. Неужели у артистов завязался конфликт?

Как отмечают пользователи сети, скорее всего Даня Милохин стал гостем программы Comment Out, а написать злобный комментарий было заданием. Напомним, что в одном из последних эпизодов ведущий сообщил зрителям, что в скором времени они позовут на шоу известных блогеров. Кажется, свое обещание они сдержали.

Только время покажет, так ли это было на самом деле. А ты смотришь Comment Out?

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По материалам: popcake.tv

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