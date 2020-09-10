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Куда поехать на море во второй половине сентября от 17 тыс. рублей на двоих

Куда поехать на море во второй половине сентября от 17 тыс. рублей на двоих

Самые дешевые недельные туры на курорты Юга России с заездами 12-18 сентября стоят теперь от 16,7 тыс. р. на двоих: пляжный сезон там идет к завершению. Стартовые  цены на Турцию – на прежнем уровне, а ценник на туры в Калининградский регион продолжают снижаться.

Аналитическая служба АТОР продолжает публиковать еженедельный мониторинг цен на российских курортах. Данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 09 сентября для пакетных туров с вылетом 12-18 сентября, продолжительностью 7 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).

Стартовые цены турпакетов на курорты Юга России с перелетом из Москвы 12-18 сентября демонстрируют ощутимое снижение по сравнению с ценами на туры с вылетами 5-11 сентября.

Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 12-18 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 16,7 – 23,6 тыс. р. на двоих (в прошлом замере неделей ранее -  20,4 – 25,4 тыс. р. на двоих). При этом можно отметить снижение минимальных цен на туры по всем черноморским направлениям без исключения.  

В Абхазии минимальные цены турпакетов также немного снизились, но не в такой степени, как на Юге России. Самый дешевый тур в Абхазию с заездом 12-18 сентября стоит сейчас около 22,3 тыс. р. на двоих с перелетом.

Минимальные цены на пакетную пляжную Турцию стабильны: значительного роста или снижения тут не происходит – турецкие отельеры сейчас максимально лояльны, снижать цены уже некуда, а высокий сезон – в самом разгаре (он будет длиться как минимум до середины октября). Сейчас самый дешевый тур в Турцию с заездом 12-18 сентября на 7 ночей с системой «все включено» можно купить за 28,9 тыс. р. на двоих ( минимальная цена такого же тура для периода 05-11.09 была 28,5 тыс. р.).   

Что касается минимальных цен на туры по другим российских направлениям, то продолжает дешеветь отдых в Калининградской области. Сейчас самый дешевый недельный пакетный тур в Калининград с вылетом 12-18 сентября стоит 16,3 тыс. р. на двоих (неделей ранее - 18,4 тыс. р. на двоих).

Минимальные цены пакетных туров с перелетом из Москвы на Алтай для периода заездов 12-18 сентября снизились, и довольно значительно. Туры на Байкал (со стороны Бурятии) на чартерах TUI также подешевели – туроператор завершает свою полетную программу и дает хорошие скидки.

У туристов еще есть шанс купить тур на Байкал на последний чартерный вылет 14 сентября (от 64 400 р. на двоих с перелетом, питанием и экскурсиями, 9 дней).

Интересно, что наконец-то «пришли в норму» и минимальные цены на Танзанию – снижение почти вдвое по сравнению с прошлым замером налицо.


 


Курорт


Название отеля


Звездность


Питание


Цена за двоих с перелетом


Туроператор


Калининградская область


Калининград


«Золотой Якорь»


3*


нет


16 352


«Интурист»


Крым


Севастополь


ТОК им. Мокроусова


3*


завтрак


16740


«Библио-Глобус»


Краснодарский край


Анапа


«Долина Сукко»


2*


нет


19229


«Библио-Глобус»


Краснодарский край (Сочи)


Красная Поляна


«Приют Панды»


2*


нет


19 777


ICS Travel Group


Краснодарский край


Геленджик


«Терем»


1*


нет


20 941


«Библио-Глобус»


Абхазия


Цандрипш


Гостевой дом «Morion»


1*


нет


22 260


«Библио-Глобус»


Краснодарский край (Сочи)


Адлер


«Эдэран»


3*


нет


23597


«Библио-Глобус»


Турция


Кемер


Club Herakles Hotel


3*


все включено


28918


Coral Travel


Алтай


Манжерок


«Манжерок»


3*


нет


32 499


АЛЕАН


Байкал


Бурятия


Тур WOW BAIKAL 9 дней


3*


нет


64 400


TUI Россия


Танзания


Занзибар


Hiliki House


3*


завтрак


132448


ANEX Tour


 

Источники: данные сети турагентств «1001 тур», системы поиска и подбора туров Travelata.ru, интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 17.00 9 сентября и могут измениться на момент публикации


СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛЬНО ПРОДАННЫХ ТУРПАКЕТОВ С ВЫЛЕТОМ 12-18 СЕНТЯБРЯ

Средние цены реально проданных турпакетов на Юг России с вылетом из Москвы 12-18 сентября (данные сети «1001 тур») по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.

Так, в среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи в отели 3-4* на полупансионе или даже на завтраках  с заездом 5-11 сентября обойдется уже в 52 тыс. р. (ранее – 68 тыс. р.). Цены на туры в качественные отели Анапы стартуют от 66 тыс. р. на двоих за неделю с перелетом. Средние же цены на Крым и Абхазию во второй половине сентября буквально «рухнули» - снижение составляет 27-30%.

Средняя стоимость тура в хорошие «пятерки» в Турции с заездом 12-18 сентября стабильна – 111 тыс. р. против 116 неделей ранее: высокий сезон там продолжается.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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