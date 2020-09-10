Куда поехать на море во второй половине сентября от 17 тыс. рублей на двоих
Самые дешевые недельные туры на курорты Юга России с заездами 12-18 сентября стоят теперь от 16,7 тыс. р. на двоих: пляжный сезон там идет к завершению. Стартовые цены на Турцию – на прежнем уровне, а ценник на туры в Калининградский регион продолжают снижаться.
Аналитическая служба АТОР продолжает публиковать еженедельный мониторинг цен на российских курортах. Данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 09 сентября для пакетных туров с вылетом 12-18 сентября, продолжительностью 7 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).
Стартовые цены турпакетов на курорты Юга России с перелетом из Москвы 12-18 сентября демонстрируют ощутимое снижение по сравнению с ценами на туры с вылетами 5-11 сентября.
Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 12-18 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 16,7 – 23,6 тыс. р. на двоих (в прошлом замере неделей ранее - 20,4 – 25,4 тыс. р. на двоих). При этом можно отметить снижение минимальных цен на туры по всем черноморским направлениям без исключения.
В Абхазии минимальные цены турпакетов также немного снизились, но не в такой степени, как на Юге России. Самый дешевый тур в Абхазию с заездом 12-18 сентября стоит сейчас около 22,3 тыс. р. на двоих с перелетом.
Минимальные цены на пакетную пляжную Турцию стабильны: значительного роста или снижения тут не происходит – турецкие отельеры сейчас максимально лояльны, снижать цены уже некуда, а высокий сезон – в самом разгаре (он будет длиться как минимум до середины октября). Сейчас самый дешевый тур в Турцию с заездом 12-18 сентября на 7 ночей с системой «все включено» можно купить за 28,9 тыс. р. на двоих ( минимальная цена такого же тура для периода 05-11.09 была 28,5 тыс. р.).
Что касается минимальных цен на туры по другим российских направлениям, то продолжает дешеветь отдых в Калининградской области. Сейчас самый дешевый недельный пакетный тур в Калининград с вылетом 12-18 сентября стоит 16,3 тыс. р. на двоих (неделей ранее - 18,4 тыс. р. на двоих).
Минимальные цены пакетных туров с перелетом из Москвы на Алтай для периода заездов 12-18 сентября снизились, и довольно значительно. Туры на Байкал (со стороны Бурятии) на чартерах TUI также подешевели – туроператор завершает свою полетную программу и дает хорошие скидки.
У туристов еще есть шанс купить тур на Байкал на последний чартерный вылет 14 сентября (от 64 400 р. на двоих с перелетом, питанием и экскурсиями, 9 дней).
Интересно, что наконец-то «пришли в норму» и минимальные цены на Танзанию – снижение почти вдвое по сравнению с прошлым замером налицо.
Курорт
Название отеля
Звездность
Питание
Цена за двоих с перелетом
Туроператор
Калининградская область
Калининград
«Золотой Якорь»
3*
нет
16 352
«Интурист»
Крым
Севастополь
ТОК им. Мокроусова
3*
завтрак
16740
«Библио-Глобус»
Краснодарский край
Анапа
«Долина Сукко»
2*
нет
19229
«Библио-Глобус»
Краснодарский край (Сочи)
Красная Поляна
«Приют Панды»
2*
нет
19 777
ICS Travel Group
Краснодарский край
Геленджик
«Терем»
1*
нет
20 941
«Библио-Глобус»
Абхазия
Цандрипш
Гостевой дом «Morion»
1*
нет
22 260
«Библио-Глобус»
Краснодарский край (Сочи)
Адлер
«Эдэран»
3*
нет
23597
«Библио-Глобус»
Турция
Кемер
Club Herakles Hotel
3*
все включено
28918
Coral Travel
Алтай
Манжерок
«Манжерок»
3*
нет
32 499
АЛЕАН
Байкал
Бурятия
Тур WOW BAIKAL 9 дней
3*
нет
64 400
TUI Россия
Танзания
Занзибар
Hiliki House
3*
завтрак
132448
ANEX Tour
Источники: данные сети турагентств «1001 тур», системы поиска и подбора туров Travelata.ru, интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 17.00 9 сентября и могут измениться на момент публикации
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛЬНО ПРОДАННЫХ ТУРПАКЕТОВ С ВЫЛЕТОМ 12-18 СЕНТЯБРЯ
Средние цены реально проданных турпакетов на Юг России с вылетом из Москвы 12-18 сентября (данные сети «1001 тур») по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.
Так, в среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи в отели 3-4* на полупансионе или даже на завтраках с заездом 5-11 сентября обойдется уже в 52 тыс. р. (ранее – 68 тыс. р.). Цены на туры в качественные отели Анапы стартуют от 66 тыс. р. на двоих за неделю с перелетом. Средние же цены на Крым и Абхазию во второй половине сентября буквально «рухнули» - снижение составляет 27-30%.
Средняя стоимость тура в хорошие «пятерки» в Турции с заездом 12-18 сентября стабильна – 111 тыс. р. против 116 неделей ранее: высокий сезон там продолжается.