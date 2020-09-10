Куда поехать на море во второй половине сентября от 17 тыс. рублей на двоих

Алексей Вольцев

Самые дешевые недельные туры на курорты Юга России с заездами 12-18 сентября стоят теперь от 16,7 тыс. р. на двоих: пляжный сезон там идет к завершению. Стартовые цены на Турцию – на прежнем уровне, а ценник на туры в Калининградский регион продолжают снижаться.

Аналитическая служба АТОР продолжает публиковать еженедельный мониторинг цен на российских курортах. Данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 09 сентября для пакетных туров с вылетом 12-18 сентября, продолжительностью 7 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура).

Стартовые цены турпакетов на курорты Юга России с перелетом из Москвы 12-18 сентября демонстрируют ощутимое снижение по сравнению с ценами на туры с вылетами 5-11 сентября .

Минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 12-18 сентября на курорты Крыма и Краснодарского края сейчас колеблются в диапазоне 16,7 – 23,6 тыс. р. на двоих (в прошлом замере неделей ранее - 20,4 – 25,4 тыс. р. на двоих). При этом можно отметить снижение минимальных цен на туры по всем черноморским направлениям без исключения.

В Абхазии минимальные цены турпакетов также немного снизились, но не в такой степени, как на Юге России. Самый дешевый тур в Абхазию с заездом 12-18 сентября стоит сейчас около 22,3 тыс. р. на двоих с перелетом.

Минимальные цены на пакетную пляжную Турцию стабильны: значительного роста или снижения тут не происходит – турецкие отельеры сейчас максимально лояльны, снижать цены уже некуда, а высокий сезон – в самом разгаре (он будет длиться как минимум до середины октября). Сейчас самый дешевый тур в Турцию с заездом 12-18 сентября на 7 ночей с системой «все включено» можно купить за 28,9 тыс. р. на двоих ( минимальная цена такого же тура для периода 05-11.09 была 28,5 тыс. р.).

Что касается минимальных цен на туры по другим российских направлениям, то продолжает дешеветь отдых в Калининградской области. Сейчас самый дешевый недельный пакетный тур в Калининград с вылетом 12-18 сентября стоит 16,3 тыс. р. на двоих (неделей ранее - 18,4 тыс. р. на двоих).

Минимальные цены пакетных туров с перелетом из Москвы на Алтай для периода заездов 12-18 сентября снизились, и довольно значительно. Туры на Байкал (со стороны Бурятии) на чартерах TUI также подешевели – туроператор завершает свою полетную программу и дает хорошие скидки.

У туристов еще есть шанс купить тур на Байкал на последний чартерный вылет 14 сентября (от 64 400 р. на двоих с перелетом, питанием и экскурсиями, 9 дней).

Интересно, что наконец-то «пришли в норму» и минимальные цены на Танзанию – снижение почти вдвое по сравнению с прошлым замером налицо.

Курорт

Название отеля

Звездность

Питание

Цена за двоих с перелетом

Туроператор

Калининградская область

Калининград

«Золотой Якорь»

3*

нет

16 352

«Интурист»

Крым

Севастополь

ТОК им. Мокроусова

3*

завтрак

16740

«Библио-Глобус»

Краснодарский край

Анапа

«Долина Сукко»

2*

нет

19229

«Библио-Глобус»

Краснодарский край (Сочи)

Красная Поляна

«Приют Панды»

2*

нет

19 777

ICS Travel Group

Краснодарский край

Геленджик

«Терем»

1*

нет

20 941

«Библио-Глобус»

Абхазия

Цандрипш

Гостевой дом «Morion»

1*

нет

22 260

«Библио-Глобус»

Краснодарский край (Сочи)

Адлер

«Эдэран»

3*

нет

23597

«Библио-Глобус»

Турция

Кемер

Club Herakles Hotel

3*

все включено

28918

Coral Travel

Алтай

Манжерок

«Манжерок»

3*

нет

32 499

АЛЕАН

Байкал

Бурятия

Тур WOW BAIKAL 9 дней

3*

нет

64 400

TUI Россия

Танзания

Занзибар

Hiliki House

3*

завтрак

132448

ANEX Tour

Источники: данные сети турагентств «1001 тур», системы поиска и подбора туров Travelata.ru, интернет-магазина пакетных туров Onlinetours.ru. Все цены действительны на 17.00 9 сентября и могут измениться на момент публикации

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛЬНО ПРОДАННЫХ ТУРПАКЕТОВ С ВЫЛЕТОМ 12-18 СЕНТЯБРЯ

Средние цены реально проданных турпакетов на Юг России с вылетом из Москвы 12-18 сентября (данные сети «1001 тур») по сравнению с прошлым замером, существенно снизились.

Так, в среднем недельный тур с перелетом на двоих в Сочи в отели 3-4* на полупансионе или даже на завтраках с заездом 5-11 сентября обойдется уже в 52 тыс. р. (ранее – 68 тыс. р.). Цены на туры в качественные отели Анапы стартуют от 66 тыс. р. на двоих за неделю с перелетом. Средние же цены на Крым и Абхазию во второй половине сентября буквально «рухнули» - снижение составляет 27-30%.

Средняя стоимость тура в хорошие «пятерки» в Турции с заездом 12-18 сентября стабильна – 111 тыс. р. против 116 неделей ранее: высокий сезон там продолжается.