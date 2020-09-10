"Лучше сразу звонить 103": в Черновцах женщина вызвала копов для помощи ребенку с "домашкой"

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Работа полиции иногда может вызвать сочувствие, так как в некоторых случаях ей приходится иметь с не совсем обычными и адекватными жалобами граждан.

К примеру, в Черновцах женщина вызвала полицию, потому что ее ребенок не понял домашнее школьное задание, а она не смогла ему, так как не поняла значение некоторых слов.

Об этом сообщили в патрульной полиции области.

«Вчерашнюю ночную смену патрульные начали с урока украинского языка и литературы. Заявительница не понимала значения некоторых слов в учебнике, поэтому решила вызвать полицию в помощь», — говорится в сообщении патрульной полиции в Facebook.

Позже пресс-секретарь патрульной полиции Вита Криворучко пояснила в комментарии ТСН, что женщина не понимала значения слов «суп» и «зупа» в учебнике, и обратиться ей было не к кому.

Характерно, что она просто позвонила по телефону 102, а вызвала наряд полиции к себе домой.

Правоохранителям пришлось отправиться по указанному адресу.

«Инспекторы выехали, потому что мы не можем игнорировать вызовы. Уже на месте объяснили значение слов, а также то, в каких случаях нужно звонить по номеру «102», — отметила Криворучко.

Также она пояснила, что «зупа» — это синоним слова «суп». Обычно в Западной Украине называют первое блюдо.

Впрочем, читателей блога патрульных не особо поразило их стремление вместо выполнения важных дел тратить государственное горючее на выезды к не совсем «обычным» людям. Некоторые же, особо категоричные граждане даже посоветовали мамашам в похожих случаях звонить на 103 и требовать психиатра.





В самой же полиции ограничились вежливым обращением к жителям области.

«Помните о том, что набирая номер телефона экстренной службы и сообщая ложный вызов, вы не только нарушаете закон, но и рискуете жизнью других людей», — сказано в сообщением.

Впрочем, как писали «ФАКТЫ», некоторые «странные» вызовы полиции не остаются ненаказанными.