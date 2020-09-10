Мальдивские курорты ждут россиян со скидками в 50% и выше

Анастасия Иванова

Авиакомпания «Аэрофлот» с 10 сентября возобновляет прямые рейсы на Мальдивы, а с 11 - и Emirates. Как идут продажи туров на экзотические острова, какие скидки дают отели, и в какую сумму обойдется путешествие на мальдивские курорты в сентябре-октябре, рассказали туроператоры.

РОССИЯНЕ СОСКУЧИЛИСЬ ПО ЭКЗОТИКЕ

«Аэрофлот» начинает летать по маршруту Москва-Мале дважды в неделю. По данным системы продаж перевозчика, стоимость билетов с включенным багажом обойдется от 53 тыс. р. на одного.

Напомним, для въезда на Мальдивы россиянам потребуется медстраховка с покрытием COVID-19, декларация здоровья (за 24 часа до вылета) и ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 (срок действия – не менее 72 часов до прилета). Справка о прохождении теста должна быть на английском.

В туроператорских компаниях Coral Travel, «Русский Экспресс», «Спектрум», Space Travel, «Интурист», TEZ TOUR и ICS Travel Group констатируют заметный интерес к турам на Мальдивы.

Как рассказали представители туроператора ПАКС, сначала «все прощупывали почву и уточняли условия въезда», но уже спустя три дня пошли заявки на заезды в сентябре и позже.

Представители Space Travel сообщили о «шквале обращений». У «Русского Экспресса» есть клиенты, готовые лететь уже первыми рейсами «Аэрофлота» в сентябре. «Спрос восстанавливается высокими темпами, через 2-3 недели сможем делать промежуточные выводы о динамике продаж по сравнению с предыдущими годами», - говорят в «Русском Экспрессе».

Спрос на Мальдивы восстанавливается высокими темпами, через 2-3 недели сможем делать промежуточные выводы о динамике продаж по сравнению с предыдущими годами

О том, что количество заявок по направлению с каждым днем увеличивается, сообщили и эксперты туроператора Coral Travel. По их данным, бронирования идут как на ближайшие даты, так и на более поздний период, включая новогодние каникулы. Также есть туристы, которые переносят свои брони на Мальдивы с «закрытых» направлений.

По наблюдениям специалистов «Интуриста», на Мальдивы готовы ехать даже те, кто ранее не планировал туры на эти островные курорты. Среди факторов, по которым россияне активно интересуются экзотическим направлением, эксперты компании отмечают безвизовость, круглогодичность отдыха, широкий выбор отелей, работающих по системе «все включено», относительно недолгий прямой перелет.

«Из-за закрытых других пляжных экзотических направлений Мальдивы, которые открываются первыми, могут собрать максимальную аудиторию, которая заинтересована в таком отдыхе», - отмечают в «Интуристе».

По информации TEZ TOUR, сейчас основной интерес туристов приходится на туры с ближайшими датами вылета, глубина продаж пока не превышает двух месяцев. Тем не менее, туроператоры рассчитывают на рост продаж на новогодний период.

Как отмечают в ANEX Tour, у Мальдив есть своя устойчивая аудитория, которая выбирает регулярную перевозку и путешествует в высокий сезон. Поэтому в ANEX Tour ждут хороших продаж и стабильного спроса: у туроператора уже есть заявки на октябрь и зимний сезон, а также на 2021 год.

ТЕСТ СПРОСУ НЕ ПОМЕХА

Как считают эксперты туристического рынка, необходимость проходить ПЦР-тесты перед вылетом на Мальдивы не станет препятствием для покупки тура.

Во-первых, как отмечают представители Space Travel, туристы «изголодались» по экзотическому отдыху, во-вторых, как подчеркивают специалисты ПАКС, Мальдивы – далеко не бюджетное направление, и стоимость теста не имеет для таких туристов никакого значения.

Как считают эксперты туристического рынка, необходимость проходить ПЦР-тесты перед вылетом на Мальдивы не станет препятствием для покупки тура.

По наблюдениям специалистов «Русского Экспресса», туристы и сами осознают необходимость требований по тесту на коронавирус, ведь это гарантирует соблюдение норм безопасности.

Как добавляют эксперты Space Travel, в плюс направлению и то, что островные курорты находятся на удалении друг от друга, что снижает риски подхватить инфекцию.

КАКИЕ ПЕРЕЛЕТЫ НА МАЛЬДИВЫ ДЕШЕВЛЕ

Что может затормозить продажи Мальдив, так это небольшие объемы прямой перевозки и высокая стоимость перелета на рейсах «Аэрофлота». По данным Space Travel, на пиковые даты стоимость билетов в эконом-классе достигает 80 тыс. р. Однако в сентябре у «Аэрофлота» мало конкурентов. Альтернатива – только перелет по маршруту Стамбул - Доха - Мале, но путешествовать с двумя стыковками хотят немногие.

«Цена стыковочного перелета через Турцию и Катар сопоставима с ценой на прямой рейс. Поэтому туристы выбирают прямой перелет «Аэрофлота»,- сообщили в «Интуристе».

Вчера вечером появилась и возможность улететь Мальдив через Дубай на Emirates.Эта компания будет выполнять рейсы в Москву по пятницам и субботам.

Однако вчера вечером появилась и возможность улететь Мальдив через Дубай на Emirates.Эта компания будет выполнять рейсы в Москву по пятницам и субботам. Цены на перелет туда и обратно Москва - Мале с пересадкой в Дубае сейчас стартуют от 56 544 р. на человека (12-19 сентября).

Авиакомпания Emirates требует обязательный распечатанный ПЦР-тест (распечатанный, на английском языке) перед посадкой на борт. При путешествии через Дубай на Мальдивы, впрочем, следует учесть, что власти Дубая освобождают от тестов детей до 12 лет, но Мальдивы требуют тест со всех, кому больше 1 года.

В октябре появится еще один вариант добраться до Мале: на рейсах Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Стоимость таких билетов при вылете из Москвы – от 40 тыс. р. в одну сторону.

СКИДКИ НА ПРОЖИВАНИЕ ДОХОДЯТ ДО 56%

Мальдивские отели сохранили для российского рынка контрактные цены на уровне прошлого года. При этом отели заинтересованы в быстрой заполняемости, в связи с чем выставляют на сентябрь-октябрь СПО со скидками до 50% и даже больше. Так, по данным ПАКС, отель LUX* South Ari Atoll предлагает проживание со скидкой в 56%. Также мальдивские партнеры предлагают бесплатные трансферы, upgrade питания, бесплатное размещение детей, ночи в подарок.

Отели Мальдив заинтересованы в быстрой заполняемости, в связи с чем выставляют на сентябрь-октябрь СПО со скидками до 50% и даже больше

По информации представителей туроператоров «Интурист» и «Спектрум», впервые за многие годы некоторые мальдивские курорты предлагают СПО даже на новогодние период.

Как добавляют специалисты «Спектрума», отели идут навстречу туроператорам и турситам в вопросах аннуляций и оплат, например, отдельные объекты аннулируют заявки без штрафов за 3 дня до заезда.

ВЫБОР ОТЕЛЕЙ - БОЛЬШОЙ

По информации представителей Space Travel, на текущий момент на Мальдивах закрыто около 50 отелей закрыто. Большая часть их них откроется с октября, остальные – в ноябре-декабре. Однако нехватки мест нет.

«Дефицита мест не возникнет, так как выбор отелей достаточно большой», - заявили в Coral Travel.

«Все основные гостиницы, популярные на российском рынке, доступны с начала октября. Дефицита мест осенью мы точно не прогнозируем», - уверены и в «Русском Экспрессе».

СКОЛЬКО СТОЯТ ТУРЫ НА МАЛЬДИВЫ В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ

ПАКС: недельный отдых на «все включено» (полный пакет с перелетом, трансфером, медстраховкой с покрытием COVID-19) начинается от 270 000 р. на 2 взрослых.

Space Travel: туры на 7 ночей (отель 3*, завтраки, прямой перелет) начинаются от 880 долл. на одного.

«Интурист»: пакетные туры на рейсах «Аэрофлота» стартуют от 180 тыс. р. на двоих (7 ночей отель 4*, BB ,трансфер, медстраховка COVID-19).

«Русский Экспресс»: недельный тур с перелетом в отель 4* в начале октября (завтраки, трансфер, медстраховка) - от 80 000 р. при двухместном размещении; в 5* (HB) – от 110 000 р. на человека.

ICS Travel Group: недельный тур с проживанием в гестхаусе в начале октября (перелет со стыковкой в Стамбуле, завтраки) – от 140 000 р. на двоих; отдых в отеле 5* (завтраки) – от 239 000 р. на двоих.

TEZ TOUR: недельный тур в отеле 3*-4* на «всё включено» начинается от 116 000 р. на человека; отдых в отеле 5* (завтраки) - от 120 000 р. на человека.

«Спектрум»: тур на 8дней/7 ночей в отели Anantara Dhigi, Sunrise Beach Villa – от 225 668 р. на двоих (рейс «Аэрофлота», ВВ, трансфер); в отеле Saii Lagoon Maldives (Sky Room) – от 156 209 р. на двоих.