Малышева показала "солнце", исполнив танец для улучшения памяти

Вадим Карасев

59-летняя Елена Малышева вместе со своими коллегами исполнила танец в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале. С его помощью можно улучшить и простимулировать память.

Об упражнении "Сигнальщик" рассказала Малышевой психолог Татьяна Свиридченкова. У каждого движения есть свое название - "я", "вы" и "солнце". С помощью своеобразного танца человек может тренировать координацию своих движений, улучшая собственную память.



"В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы. Самое главное — не останавливайтесь. Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга", - заявила Малышева.



Как писал NEWSTES, ранее Малышева назвала дебилами отрицающих необходимость изоляции.