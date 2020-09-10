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Малышева показала "солнце", исполнив танец для улучшения памяти

Малышева показала "солнце", исполнив танец для улучшения памяти

59-летняя Елена Малышева вместе со своими коллегами исполнила танец в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале. С его помощью можно улучшить и простимулировать память.

Об упражнении "Сигнальщик" рассказала Малышевой психолог Татьяна Свиридченкова. У каждого движения есть свое название - "я", "вы" и "солнце". С помощью своеобразного танца человек может тренировать координацию своих движений, улучшая собственную память.

"В этот момент в центральных извилинах вашей головы начинают работать нервные клетки, идут импульсы. Самое главное — не останавливайтесь. Сейчас идет прямая электрическая стимуляция мозга", - заявила Малышева.

Как писал NEWSTES, ранее Малышева назвала дебилами отрицающих необходимость изоляции.

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По материалам: uposters.ru

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