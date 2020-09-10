Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального

Алексей Вольцев

Накануне грядущих выборов президента Татарстана на Youtube появился 42-минутный фильм-расследование команды оппозиционера Алексея Навального под названием «Взятки. Дворцы. Самолеты. За что продали народ Татарстана». Фильм моментально стал местным бестселлером, поскольку его принялись активно распространять в соцсетях. Причем делали это не представители казанского штаба Навального, а обычные жители республики, совершенно не связанные ни с оппозицией, ни с политикой вообще. Видео обсуждали, комментировали, пересылали родным и знакомым. Трудно вспомнить, когда в Татарстане было такое. Повышенный интерес к разгромному фильму (более 2,1 млн просмотров) объясняется просто: несмотря на явные политические фейки (в начале авторы заявляют, что Навальный, который лично хотел снять фильм про Татарстан, был отравлен «боевым ядом „Новичок“», а они продолжают его дело) представлены факты, против которых трудно аргументированно возразить. Единственное, что смогли ответить самые ярые скептики: ну да, воруют, но мы и так это знали…

Характерная деталь: пока соцсети взрывались от информационной бомбы, татарстанские СМИ хранили гробовое молчание. Даже непонятно, то ли последовала молниеносная установка из Казанского кремля, то ли сработала самоцензура редакторов и журналистов Татарстана, приученных «не критиковать республику» ни при каком раскладе? Не исключено, что как раз второе, и от этого «четвертая власть» в регионе выглядит еще более жалко.

Так что же такого показали в этом фильме?

«Татарстан — это место, где образовался настоящий султанат, ханство, царство: можно называть как угодно, но суть не меняется. 30 лет у власти находится один клан, члены которого ценой благополучия собственного народа стали богатейшими людьми страны, а может, и мира», — так начинает рассказ о ситуации в республике пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Далее авторы напоминают, как первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев одерживал победу на безальтернативных выборах в 1991 и 1996 годах, как он клялся не идти на третий срок, ссылаясь на Конституцию Татарстана, и все равно на него пошел в 2001 году, а потом продолжил править после переназначения в 2006 году, и как он с благословления президента России Бориса Ельцина приватизировал всю крупную нефтяную недвижимость в Татарстане в интересах своей семьи. Затем идет перечисление этапов обогащения премьер-министра, а потом президента Татарстана Рустама Минниханова, которого ФБК прямо обвиняет в миллиардных взятках и отмывании средств. Мелькает имя российского олигарха, основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» и члена Попечительского совета Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Рубена Варданяна, помогавшего семье Минниханова наращивать капитал через спа-комплекс «Лучано» в центре Казани. Кстати, сам Варданян на следующий день после выхода фильма подтвердил, что действительно владеет 49% доли акций компании «Лучано» через кипрский офшор, который выкупил у жены президента Гульсины Миннихановой. Правда, Варданян подчеркнул, что это было сделано на законных основаниях, исходя из интересов бизнеса, а утверждения ФБК о взятке назвал «полной чушью».

Далее в подробностях показывается роскошная жизнь нынешнего президента Татарстана: самолеты, огромные дома-виллы в Казани, пригородном поселке Боровое Матюшино, деревне Ильино, шикарная квартира в Объединенных Арабских Эмиратах, куда Рустам Нургалиевич ежегодно летает на Новый год на оплачиваемом ПАО «Татнефть» лайнере, причем преподносятся эти визиты как деловые поездки. Рассказывается о том, как все это имущество записывается то на жену, то на сестру жены Минниханова Венеру Гафарову, чей муж Харис Гафаров 13 лет (в 2002—2015) возглавлял Пенсионный фонд Высокогорского района Татарстана, а потом оба супруга получили гражданство Мальты.

Мелькает имя депутата Госсовета Равиля Зиганшина, которого именуют «королем госзаказов в Татарстане», предоставившего семье президента республики недвижимость в поселке Нефтяников (элитный поселок у Казанского кремля). В фильме демонстрируют роскошные наручные часы Минниханова и его племянников. Как утверждают авторы фильма, один из мальчиков носит швейцарские часы на двух руках одновременно: «одни показывают время в Швейцарии, другие в Татарстане».

Впечатляет и вид личных поместий сыновей и внуков Минтимера Шаймиева, снимать которые даже с воздуха для команды Навального оказалось затруднительно: в конце августа, когда сотрудники ФБК пытались запустить поблизости квадрокоптеры с камерами, сотрудники полиции отобрали у них оборудование.

Кругом мелькают цифры в миллиарды рублей, и все это, как подчеркивают авторы фильма-расследования, за счет «благополучия собственного народа»… Судя по комментариям, после просмотра фильма многие жители Татарстана испытали шок: неужели такое возможно?

Надо отметить, что расследования про коррупцию в правящей элите Татарстана были и раньше, а информация о сверхдоходах ее представителей находится в публичном доступе. Журнал Forbes, например, регулярно публикует списки российских миллиардеров, где давно находятся сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы, Гульсина Минниханова входит в топ самых богатых женщин России. Наблюдатели помнят бестселлеры «Последний президент Татарстана» (2007) бывшего пресс-секретаря Минтимера Шаймиева Ирека Муртазина и «Лицо и маска» (2005) профессора Казанского университета Мидхата Фарукшина. Обе книги сразу превратились в библиографическую редкость: тиражи были куплены «на корню» и до магазинов дошли отдельные экземпляры. «За предательство» авторам серьезно досталось: Муртазин отсидел год в тюрьме, а у пожилого Фарукшина начались проблемы на работе.

О коррупции в Татарстане жители республики говорили всегда, приводя массу фактов, но дальше разговоров дело не доходило. Общий фон подобных бесед: «воруют, воруют много… ну так все воруют». Находились и те, кто готов был оправдать коррупцию в Татарстане, подводя под это свое объяснение: элита, конечно, ворует, ну так у нас и дороги лучше, чем в соседних регионах, и население побогаче живет, чем в соседних Ульяновской или Кировской областях, в республике постоянно идут масштабные проекты, Казань строится и хорошеет… Этакая бытовая философия, помноженная на стокгольмский синдром обреченности.

Рискну заметить, что несмотря на понятные политические и геополитические ориентиры ФБК и традиционные выпады в адрес «Единой России», президента РФ Владимира Путина, ценность в данном расследовании «про Татарстан» есть — впервые на экране можно видеть масштабы коррупции в республике. Они огромны. Как признаются сами авторы расследования, в России они еще такого не встречали.

Примечательно, что в тот же день, когда вышел фильм-расследование, Рустам Минниханов опубликовал свою очередную предвыборную статью под названием «Справедливая экономика. Это возможно?». В контексте расследования Навального название звучит просто издевательски. А еще мелькнула свежая новость о том, что в Татарстане сократили расходы на антикоррупционную политику. Совпадение?

Зададимся вопросом: повлияет ли на настроения избирателей этот фильм-расследование, когда они пойдут выбирать президента Татарстана? Вероятно, да: команда Навального в конце фильма открыто призывает голосовать за кого угодно, но только не за Минниханова. Вот только на результаты это никак не повлияет: Минниханов все равно останется президентом Татарстана. В этом ни у кого нет и доли сомнения: административный ресурс никто не отменял, поддержка федерального центра озвучена открыто, а оппоненты Минниханова карикатурны на его фоне. А значит, «султанат, ханство, царство» Татарстан еще пять лет будет предметом антикоррупционных расследований без каких-либо последствий.