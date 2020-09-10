Минстрой ожидает сохранения объёма ввода жилья в 2020 году

Алексей Вольцев

Объёмы ввода жилья в России по итогам текущего года могут быть сопоставимы с прошлогодними показателями, несмотря на остановку строек в карантин, заявил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в рамках международного инвестиционного форума Poestate.Live. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время ограничительных мер нет, во всех регионах действуют строительные площадки, набираются объёмы. «Надеюсь на то, что к концу года подойдём с показателями, которые будут не хуже показателей 2019 года. Хотя, к сожалению, мы видим, что по объёмам ввода жилья есть некоторое западение», — сказал глава Минстроя.

Как напомнил Якушев, в период самоизоляции ограничения на стройплощадках в той или иной степени были введены в 51 российском регионе, в Москве и Подмосковье стройки были временно остановлены.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Росстата, ввод жилых домов в России за июль текущего года уменьшился по сравнению с июнем на 4,5 процента — без учёта таких домов на участках для садоводства.