Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса принял 10 сентября решение об открытии границы с Южной Осетией. Заседание штаба провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Распоряжение об этом премьер РФ Михаил Мишустин подпишет в ближайшие дни, говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА Newstes, ранее власти Южной Осетии анонсировали, что ограничения на передвижение через границу снимут с 15 сентября. Однако отмечалось, что дорога может быть открыта раньше, 10 сентября, если удастся договориться об этом с российской стороной.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни
Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни
Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие звезды на открытии выставок в "Гараже"
Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие звезды на
Познер рассказал, почему японцы считают россиян варварами
Познер рассказал, почему японцы считают россиян варварами
9 видов бардака в квартире, которые укажут на ваши энергетические барьеры и комплексы
9 видов бардака в квартире, которые укажут на ваши энергетические
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает секреты своих фокусов
«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает
Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн
Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления»
В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского
В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра «Точка роста»
В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра «Точка роста»
Водоросли и панцири креветок пригодились для нового кровоостанавливающего материала
Водоросли и панцири креветок пригодились для нового
Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в сфере образования
Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних

Топ на сегодня

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

Граница Южной Осетии с Россией откроется 15 сентября
Госдума ратифицировала договор о границе между РФ и Южной Осетией
Депутат ГД: конфликт Грузии с Абхазией и Южной Осетией решит прямой диалог
Мишустин ограничил гражданам Ирана въезд в Россию из-за коронавируса