Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Алексей Вольцев

Оперштаб по предупреждению распространения коронавируса принял 10 сентября решение об открытии границы с Южной Осетией. Заседание штаба провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Распоряжение об этом премьер РФ Михаил Мишустин подпишет в ближайшие дни, говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА Newstes, ранее власти Южной Осетии анонсировали, что ограничения на передвижение через границу снимут с 15 сентября. Однако отмечалось, что дорога может быть открыта раньше, 10 сентября, если удастся договориться об этом с российской стороной.