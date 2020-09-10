Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте
Lettre ouverte @MuseeOrsay— Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020
Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ
Накануне охранник пропустил 22-летнюю девушку только после того, как она надела куртку. Он сослался на "правила" и не пояснил ей, что именно ему не понравилось в ее внешнем виде. Девушка сделала вывод, что "проблемой было ее декольте".
"Я – это не только моя грудь и мое тело, ваши двойные стандарты не должны ограничивать мое право на доступ к культуре и знаниям", — написала девушка в открытом письме в твиттере, которое получило более 30 тысяч лайков.
"Мы глубоко сожалеем о случившимся и приносим свои извинения посетительнице, с которой мы уже связались", — говорится в твиттере музея.
Руководство объяснило этот "инцидент" чрезмерной строгостью сотрудника безопасности и уточнило, что в правилах внутреннего распорядка не прописано никаких ограничений относительно одежды посетителей.