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Названо трио самых богатых членов Кабмина Украины

Названо трио самых богатых членов Кабмина Украины
В 2020 году в команду нового правительства вошли несколько миллионеров, состояние которых исчисляется в американской валюте. Как подсчитал "Обозреватель", сбережения трех богатейших министров действующего правительства превышают 177 млн грн. Это почти половина от суммы, задекларированной всем составом Кабмина.

Самым богатым министром Украины, если брать период, начиная с 2014 года, остается глава МВД Арсен Аваков. По итогам прошлого года он задекларировал 1,7 млн евро, 644 тыс. долларов и чуть более 2 млн гривен. Всего в разных валютах Аваков указал в декларации сбережения на сумму почти 75 млн грн по текущему курсу.

Второе место в тройке лидеров занимает глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
На начало этого года Петрашко задекларировал сбережения в размере 1 814 711 долларов США – это самая крупная сумма долларовых активов среди всех министров. Только наличными, то есть в чемодане или "под матрацем" у министра 990 тыс. долларов. Еще 808 тыс. долларов лежит на счетах в Morgan Stanley (США).

Третью строчку в списке самых богатых министров, по итогу деклараций за 2019 г., занимает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Он задекларировал сбережения на сумму почти 50 млн грн. Министр указал, что владеет 786 221 долларов США и 833 072 евро. Часть денег на счетах – 405000 долларов на имя жены Светланы Юрченко – лежит на счетах в АТ "Сбербанк".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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