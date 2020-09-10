Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит

Лидия Мартынова

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания, передает сегодня, 10 сентября, немецкий журнал Spiegel.

Издание сообщает, что в клинике увеличено число сотрудников полиции, охраняющих Навального, из-за угрозы нового нападения, которое, как утверждается, есть.

По данным источников издания «Инсайдер», Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Ему удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в самолете. Также отмечается, что охрана берлинской больницы «Шарите» усилена. Если раньше к политику допускали только врачей и жену, то теперь разрешен допуск посетителей, но для этого нужно преодолеть три кордона охраны.

Как сообщало ИА Newstes, госсекретарь США Майк Помпео заявил о «вероятной причастности» к ситуации с Алексеем Навальным «российских высокопоставленных официальных лиц». Об этом якобы думают люди по всему миру, полагает он.

Ранее МИД России заявил послу ФРГ решительный протест из-за обвинений в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. В Москве подчеркнули, что вся ответственность за действия Германии в ситуации с Навальным ляжет на Берлин и его союзников.