Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит

Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит

Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», уже может говорить и помнит детали происходившего до потери сознания, передает сегодня, 10 сентября, немецкий журнал Spiegel.

Издание сообщает, что в клинике увеличено число сотрудников полиции, охраняющих Навального, из-за угрозы нового нападения, которое, как утверждается, есть.

По данным источников издания «Инсайдер», Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Ему удалось вспомнить события, которые предшествовали отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в самолете. Также отмечается, что охрана берлинской больницы «Шарите» усилена. Если раньше к политику допускали только врачей и жену, то теперь разрешен допуск посетителей, но для этого нужно преодолеть три кордона охраны.

Как сообщало ИА Newstes, госсекретарь США Майк Помпео заявил о «вероятной причастности» к ситуации с Алексеем Навальным «российских высокопоставленных официальных лиц». Об этом якобы думают люди по всему миру, полагает он.

Ранее МИД России заявил послу ФРГ решительный протест из-за обвинений в адрес России по ситуации с Алексеем Навальным. В Москве подчеркнули, что вся ответственность за действия Германии в ситуации с Навальным ляжет на Берлин и его союзников.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я узнала, что нет ничего постоянного"
Жизель Бундхен о своей борьбе с тревогой и паническими атаками: "Я
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
В Якутии запустили самую крупную в России угольную шахту
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Немецкие СМИ: Навальный в сознании — все помнит и говорит
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле битвы»
Учения «Зольфагар 99»: Иран пообещал своим врагам «обширное поле
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
Для школьников Москвы пройдет конкурс спортивных комментаторов
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
В новом учебном году в Северной Осетии заработают 42 «Точки роста»
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым проводится ГИА
Иностранный язык исключен из числа обязательных предметов, по которым
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с
Конец "украинского чуда": как так вышло
Конец "украинского чуда": как так вышло
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным

Еще по теме

Последние новости! Что известно о состоянии Навального
Навальный выжил благодаря быстрым пилотам и омским врачам — Die Zeit
Spiegel: Германские токсикологи нашли следы яда не только в теле Навального
Берлин не может сказать ничего нового о состоянии здоровья Навального