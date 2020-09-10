Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка

Анастасия Иванова

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк ВедущиеКириллГришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиМир на пороге новой эпохи: возвышение экономики Китая над США и взаимная напряженность, рост глобального долга, дальнейшая эмиссия денег, усиление общественного веса миллениалов. Эра глобализации, которая длилась с 1980 года, завершается, пишут аналитики немецкого Deutsche Bank.