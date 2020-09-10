Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
Сегодня, 23:00 Анастасия Иванова
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Кирилл
Гришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиМир на пороге новой эпохи: возвышение экономики Китая над США и взаимная напряженность, рост глобального долга, дальнейшая эмиссия денег, усиление общественного веса миллениалов. Эра глобализации, которая длилась с 1980 года, завершается, пишут аналитики немецкого Deutsche Bank.
По материалам: ria.ru