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Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка

Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанк Ведущие
Кирилл
Гришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиМир на пороге новой эпохи: возвышение экономики Китая над США и взаимная напряженность, рост глобального долга, дальнейшая эмиссия денег, усиление общественного веса миллениалов. Эра глобализации, которая длилась с 1980 года, завершается, пишут аналитики немецкого Deutsche Bank.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре
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