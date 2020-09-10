«Оно не простое»: Соевое молоко: польза и вред здоровью

Анастасия Иванова

В Китае соевое молоко используют давно, а сейчас в России оно стало не менее популярным. Благодаря соевому молоку мы получаем сыр под названием тофу. Соевое молоко — это продукт, который несет много полезного нашему организму, в том числе витамины и минерал. Но не исключено, что соевое молоко может навредить организму если употреблять его в неправильных дозах. Как именно влияет на наш организм соевое молоко вы узнаете из той статьи.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 3.3 гр.Жиры 1.8 гр.Углеводы 5.7 гр.Калорийность 54 ккал (на 100 гр.).Витамины А, Е, РР.Витамины группы В.Калий, кальций.Магний, натрий.Фосфор.Железо.Марганец.Медь.Селен.Цинк.

Помимо витаминов в составе также есть усвояемые углеводы, заменимые аминокислоты, незаменимые аминокислоты, насыщенные жирные кислоты. От такого богатого состава можно представить какими полезными свойствами обладает соевое молоко.





Полезные свойства

Насыщает организм протеином.Увеличивает мышечную массу.Улучшает работу мозга.Улучшает память.Улучшает состояние ногтей и волос.Вырабатывает коллаген.Уменьшает болевые ощущения.Устраняет образование климакса.Нормализует гормональный фон.Укрепляет состояние костей.

Как вы заметили соевое молоко не только вкусное, но и полезное. Его применяют не только в прием пищи, но и как косметическое средство. Чаще всего из соевого молока делают маски для лица, так как оно улучшает цвет кожи.

Противопоказания

Помимо полезного в соевом молоке если и вредные вещества, которые пагубно сказываются на наш организм. К противопоказаниям относятся:

Аллергия.Некачественная работа щитовидной железы.Медленное усвоение белков.Онкологические заболевания последней стадии.Беременность.Детский возраст младше 5 лет.Грудное вскармливание.

Если часто употреблять соевое молоко, то можно спровоцировать плохую свёртываемость крови. Также при частом употреблении можно ухудшить качество работы щитовидной железы.

При выборе качественного молоко нужно обращать внимание на многие вещи, например, сроки годности, цвет (не должен быть прозрачным. Самое главное это состав молока, в котором должно быть только два ингредиента то вода и соя.

Не пейте соевое молоко в больших количествах и по истечению срока годности, чтобы не нанести вред своему здоровью. Если употреблять соевое молоко в умеренных дозах, то оно принесет организму только полезные витамины и минералы.