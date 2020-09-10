Осенняя посадка клубники: когда и как

Анастасия Иванова

Если весной разбить плантацию клубники, то летом урожая не будет. При осенней же высадке клубника начинает активно плодоносить уже на следующий год.

Когда и где

Земляничная плантация нуждается в регулярном обновлении каждые четыре года. Но молодая клубника попросту не даст высоких урожаев. Поэтому грядки меняют на молодые розетки только по одной в год.

Оптимальный срок осенней посадки – конец лета и уже начало сентября. Если провести посадку позже, есть риск, что розетки будут плохо приживаться. А если кустики будут слабыми, они могут подмерзнуть в холода.

Время от времени участок под клубнику нужно менять. Хорошо расти эта культура будет после петрушки и другой зелени, лука и чеснока, свеклы, морковки. Не стоит высаживать клубнику после баклажанов, а также капусты и картофеля.

Посадка клубники по всем правилам

Почва под плантацию должна быть богата питательными компонентами. Плантация на одном месте будет около четырех лет, поэтому на квадрат участка во время перекопки следует внести ведро основательно вызревшего компоста, 25 г мочевины, 20 г калия, 40 г суперфосфата.

Есть и другой вариант внесения удобрений: по квадрату разбрасывают ведро компоста, ведро зрелого перегноя и 0,5 кг золы.





Лунки под саженцы намечают с шагом минимум 30 см. Глубина должна быть по размеру корней. Перед посадкой лунки проливают водой, а затем высаживают саженец, заглубляя чуть выше сердечка. Нельзя заглублять точку роста, иначе клубника будет плохо расти. Точка роста должна быть на уровне земли.

Многие садоводы высаживают в одну лунку два саженца. Если одно растение погибнет, второе будет плодоносить. А если приживутся оба саженца, урожай будет вдвое больше.

После высадки землю вокруг розеток следует обжать руками и обязательно замульчировать.

Когда же сажать?

Многие садоводы попросту не знают, в какое время года лучше всего высаживать плантацию, осенью или весной. Если высадить розетки весной, они наверняка приживутся, но начнут плодоносить только на следующий год.

При осенней же высадке ягодки можно будет получить уже на следующее лето. Но остается риск, что молодые растения плохо перезимуют. Таким образом, когда высаживать клубнику, должен решать для себя каждый сам.