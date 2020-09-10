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Отрицательный ПЦР-тест для въезда на Мальдивы требуют предоставить онлайн

Отрицательный ПЦР-тест для въезда на Мальдивы требуют предоставить онлайн

Власти Мальдивской Республики уточнили правила въезда иностранных туристов. Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходимо загрузить онлайн до прибытия в страну. Подробности – в нашем материале.


НАЛИЧИЕ ТЕСТА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ

Иммиграционная служба Мальдив (IMUGA) опубликовала разъяснения, касающиеся въезда в страну туристов, а также прибывающих на короткий срок или с деловыми целями.

С 10 сентября такие путешественники должны иметь сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, выданный не более чем за 72 часа до отправления на Мальдивы, считая от первого порта посадки по пути в страну.

В сертификате ПЦР (на английском языке) должны быть указаны название и адрес лаборатории, проводившей тестирование, результат теста, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица.

От требований теста PCR перед прибытием освобождены граждане Мальдив, владельцы действующего разрешения на трудоустройство или рабочей визы, владельцы любого другого вида на жительство на Мальдивах, летный экипаж и младенцы в возрасте до 1 года.

Как подчеркивается в сообщении иммиграционной службы Мальдив,  наличие отрицательного результата ПЦР-теста не препятствует властям подвергать таких пассажиров повторной проверке или любым другим мерам наблюдения в пунктах въезда (по прилету).


ВАЖНО: РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА ВНОСИТСЯ ОНЛАЙН И ДО ПОЕЗДКИ

Важно, что с 10 сентября отрицательный результат ПЦР должен быть отправлен в иммиграционную службу Мальдив через сайт IMUGA (https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create) при заполнении Декларации о состоянии здоровья путешественника (она заполняется в течение 24 часов до вылета).

Таким образом, россиянам, вылетающим на Мальдивы, в «окошке» декларации о состоянии здоровья необходимо будет прикрепить файл с данными о ПЦР-тесте до вылета. Сайт работает на английском и китайском языках.

В информации мальдивской стороны нет уточнений, освобождает ли размещение теста ПЦР онлайн от необходимости предъявлять оригинал этого документа при въезде на острова.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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