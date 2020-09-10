Песков прокомментировал слова Помпео о ситуации с Навальным

Влада Некрасова

В Кремле считают недопустимыми и искажающими реальность намеки о возможной причастности российских чиновников к произошедшему с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





"Он (госсекретарь США Майк Помпео) так не говорил. Это первое. Но мы слышали его заявление по этой теме. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания на причастность каких-то любых официальных российских представителей к произошедшему - мы считаем эти намеки недопустимыми... и априори ошибочными и искажающими реальность", - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Помпео в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, которое опубликовал госдепартамент, заявил, что когда люди "видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц".

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.