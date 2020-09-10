Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

Вадим Карасев

Уже который день поклонники обсуждают роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Некоторые предположили, что актеры лишь пиарят фильм "Чернобыль: Бездна", который выйдет в прокат 15 октября. Однако пару дней назад звезд заметили на отдыхе в Турции, а сегодня в сети появилось видео, на котором видно, как звезды загорают на пляже в Бодруме.





Telegram-канал "Курятник", опубликовавший кадры, утверждает, что актеры всегда завтракают вместе и ведут себя совсем не как друзья.





Это не пиар. Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма "Чернобыль", где Козловский режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации,

— сказал инсайдер.





При этом, как сообщает источник, с матерью своей дочери, 33-летней Ольгой Зуевой, актер поддерживает теплые отношения. Пара встречалась с 2015-го, а в марте этого года на свет появилась их дочь Ода.





Пока ни Данила, ни Ольга не комментируют догадки фанатов. Зуева на фоне слухов о новой возлюбленной Козловского поделилась в своем инстаграме архивными фотографиями, на которых предстала беременной.









Ольга Зуева

Что касается Акиньшиной, то в 2018 году она собиралась разводиться с кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым прожила в браке шесть лет. От этого союза у актрисы двое детей — трехлетняя дочь Эмма и семилетний сын Костя. Говорили даже, что актриса ушла от мужа к своему бывшему возлюбленному Сергею Шнурову, однако что на самом деле происходит в личной жизни Оксаны, неизвестно. Был ли брак действительно расторгнут, остается только гадать.