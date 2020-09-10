Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной

Уже который день поклонники обсуждают роман Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Некоторые предположили, что актеры лишь пиарят фильм "Чернобыль: Бездна", который выйдет в прокат 15 октября. Однако пару дней назад звезд заметили на отдыхе в Турции, а сегодня в сети появилось видео, на котором видно, как звезды загорают на пляже в Бодруме.


Telegram-канал "Курятник", опубликовавший кадры, утверждает, что актеры всегда завтракают вместе и ведут себя совсем не как друзья.


Это не пиар. Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма "Чернобыль", где Козловский режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации,

— сказал инсайдер.


При этом, как сообщает источник, с матерью своей дочери, 33-летней Ольгой Зуевой, актер поддерживает теплые отношения. Пара встречалась с 2015-го, а в марте этого года на свет появилась их дочь Ода.


Пока ни Данила, ни Ольга не комментируют догадки фанатов. Зуева на фоне слухов о новой возлюбленной Козловского поделилась в своем инстаграме архивными фотографиями, на которых предстала беременной.



Ольга Зуева

Что касается Акиньшиной, то в 2018 году она собиралась разводиться с кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым прожила в браке шесть лет. От этого союза у актрисы двое детей — трехлетняя дочь Эмма и семилетний сын Костя. Говорили даже, что актриса ушла от мужа к своему бывшему возлюбленному Сергею Шнурову, однако что на самом деле происходит в личной жизни Оксаны, неизвестно. Был ли брак действительно расторгнут, остается только гадать.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной
Появилось видео с совместного отдыха Данилы Козловского и Оксаны
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката
Ефремов пожаловался на подставившего его адвоката
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
В Италии поймали медведя, в третий раз сбежавшего из заповедника
Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске
Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске
Кети Топурии — 34: о криминальном прошлом отца, скандальном романе с Гуфом и новом бойфренде
Кети Топурии — 34: о криминальном прошлом отца, скандальном романе с
АРМИ заметили обручальное кольцо на пальце Шуги
АРМИ заметили обручальное кольцо на пальце Шуги
Чонгуку из BTS нужно собственное реалити-шоу
Чонгуку из BTS нужно собственное реалити-шоу
Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
В Абхазии от инфаркта скончалась туристка из России
В Абхазии от инфаркта скончалась туристка из России
Сергей Кравцов обсудил с главой Нижегородской области строительство в регионе новых школ в рамках нацпроекта «Образование»
Сергей Кравцов обсудил с главой Нижегородской области строительство в
Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"
Объявлен шорт-лист международной премии "Звезда театрала-2020"

Топ на сегодня

Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Распри в НАТО ведут к непрогнозируемым последствиям — «Южная Осетия»
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Характеристика Стрельцов по Восточному гороскопу
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Посол Германии прибыл в российский МИД из-за ситуации с Навальным
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Еще по теме

Викинг и его дама: Данила Козловский и Ольга Зуева на премьере в Москве
Оксана Акиньшина и Данила Козловский в первом трейлере его фильма "Чернобыль: Бездна"
Какая пара: Данила Козловский и Ольга Зуева впервые за долгое время вместе вышли в свет
Данила Козловский поздравил Ольгу Зуеву с днем рождения: "Я люблю тебя"