Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте

Вадим Карасев

Многие наверняка слышали о гиалуроновой кислоте, которая считается одним из самых мощных увлажняющих ингредиентов. Она используется в уходе за кожей для борьбы с потерей влаги — молекула этого вещества способна связать до 1 000 молекул воды. Что ж, теперь у этого компонента появился достойный конкурент — полиглутаминовая кислота. Она удерживает в десять раз больше влаги, чем гиалуроновая кислота.

Полиглутаминовая кислота (PGA), полученная из ферментированных соевых бобов, обладает выраженным антивозрастным действием, уменьшает глубину морщин, помогает ускорить естественный процесс отшелушивания кожи, минимизировать пигментацию, повысить эластичность и отлично увлажнить кожу.





Полиглутаминовая кислота глубоко и надолго увлажняет кожу. Увлажнение осуществляется по двум направлениям: глубокое, за счет низкой молекулярной массы молекул, и поверхностное — за счет окклюзии,

— объясняет Наталия Имаева, заведующая клиникой "Лантан".





С возрастом в организме человека снижается производство составляющих дермального слоя кожи (коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты). Гиалуроновая кислота — это то, что формирует межклеточное вещество дермы. Именно в геле, образованном гиалуроновой кислотой, и находятся фибробласты, в нем они образуют коллагеновые фибриллы и волокна эластина.

Как рассказывает эксперт, от межклеточного вещества во многом зависит, будет ли кожа упругой, с хорошим кровообращением (кровеносные сосуды в коже есть только в дермальном слое и в гиподерме, подкожной жировой клетчатке), или будет вялой, атоничной, тонкой, с возрастными морщинами и желтоватым цветом.





PGA является тем самым компонентом, который блокирует гиалуронидазу (фермент, разрушающий гиалуроновый гель дермы) и позволяет сохранить дерму в молодом состоянии. Кислоту можно использовать для большинства типов кожи, хотя она особенно полезна при обезвоженности кожи. Однако обладательницам чувствительной кожи лучше для начала попробовать PGA на небольшом участке кожи и посмотреть, не появится ли аллергическая реакция.





Она не только притягивает больше воды в кожу, но и создает барьер, который не дает воде испаряться, обеспечивая максимальное увлажнение. PGA можно найти в ряде сывороток и увлажняющих средств: например, в сыворотке от Inkey List, сыворотке от Шарлотты Тилбери и ночной восстанавливающей сыворотке с мелатонином от Zelens.





Если вы новичок в уходе за кожей и не знаете, с какой кислоты начать, лучше проконсультируйтесь со специалистом. Он поможет определить, какие именно ингредиенты нужны вашей коже. И в любом случае не забывайте про солнцезащитный крем. В первое время делайте небольшие перерывы (пару дней) между использованием кислот и постепенно увеличивайте количество нанесений до трех — пяти раз в неделю. Также нормально устраивать себе отдых от кислот время от времени и смотреть, как отреагирует кожа, прежде чем начинать курс снова,

— советуют эксперты.

Что касается общих правил, то салициловая кислота подойдет для жирной кожи, молочная кислота — для сухой, гликолевую кислоту можно использовать для осветляющего эффекта, а миндальную кислоту — для осветления более загорелой и темной кожи.



