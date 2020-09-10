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"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале

"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале

Юрист Илья Ремесло сообщил в своем Instagram, что соратник Алексея Навального Владимир Милов "наговорил на полный набор статей", административных и уголовных. Речь о высказываниях Милова про доктора Рошаля.

Ремесло отметил, что статьи могут быть как административными, так и уголовными – от оскорбления до клеветы. Он напомнил: Леонид Рошаль – заслуженный детский врач, который лечил и спасал детей во время войн и чрезвычайных ситуаций.

Рошаль был награжден медалью "За заслуги по осуществлению защиты прав человека" Международным комитетом по защите прав человека при ООН. То есть Рошаль – это настоящий, признанный на международном уровне правозащитник. А кто такой Милов? Чиновник в правительстве Миши "2 процента" Касьянова, бездельник и грантоед, не сделавший в жизни ничего полезного.

Юрист добавил, что Милов в будущем может сильно пожалеть о сказанном. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию.

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По материалам: uposters.ru

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