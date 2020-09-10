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Получено доказательство генетической природы хронической мигрени

Получено доказательство генетической природы хронической мигрени

Ученые из Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского медицинского университета, Университета Западной Финляндии, Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге и Универститета ИТМО впервые показали, что переход мигрени в хроническую форму имеет генетическую природу. Это связано с полным отсутствием у пациентов одного из вариантов гена болевого рецептора TRPV1, который вовлечен в механизм развития заболевания. Знание об этом позволит врачам заблаговременно определять группу риска, что повысит эффективность профилактики и лечения мигрени. Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ). Работа опубликована в журнале Journal of Molecular Neuroscience, кратко о ее результатах сообщает пресс-служба РНФ.

Примерно 15 % человечества сегодня страдает от мигрени, а это около миллиарда людей по всей планете. В России она проявляется у каждого пятого. По некоторым оценкам, мигрень является наиболее затратным неврологическим заболеванием: например, в Евросоюзе она обходится в более чем 27 миллиардов евро в год. Это объясняется тем, что мигрень значительно снижает качество жизни человека и лишает его возможности нормально жить и работать, вынуждая регулярно принимать обезболивающие лекарства. Особенно сильно это проявляется при ее хронической форме. Врачи характеризуют этот тип мигрени как головную боль, которая сохраняется от 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев. Существует еще эпизодическая мигрень, отличающаяся менее частыми приступами. Столь высокая распространенность требует от ученых улучшать диагностические инструменты и разрабатывать новые способы лечения мигрени.

Авторы работы исследовали, как могут быть связаны с хронической мигренью варианты гена болевого рецептора TRPV1. Интерес именно к этому типу рецепторов обусловлен тем, что они связаны с выбросом ключевого болевого агента мигрени — пептида CGRP. В исследовании приняли участие 96 человек в возрасте от 18 до 55 лет: 19 с хронической мигренью, 27 с эпизодической и 50 здоровых добровольцев. Авторы изучили образцы их крови, из которых они выделили геномную ДНК. У кодирующего структуру рецептора TRPV1 гена есть участки, которые могут отличаться. Они называются полиморфизмами. Один из таких полиморфизмов с генотипами AA, AG и GG был выбран авторами исследования для анализа. Ученые сравнили распределения генотипов между тремя группами испытуемых. В результате исследователи выяснили, что у здоровых людей и пациентов с эпизодической мигренью показатели примерно одинаковы. В то же время у всех пациентов с хронической мигренью совершенно отсутствовал генотип GG, а распространение генотипа AA было в два раза выше относительно остальных групп (68 % против 33 % и 34 %). Результаты исследования позволяют ученым считать, что у хронической мигрени есть генетические предпосылки, а отсутствие генотипа GG можно рассматривать как возможный индикатор риска перехода эпизодической мигрени в хроническую форму.

«Поскольку прямые и косвенные потери от мигрени в мировой экономике составляют колоссальные цифры, она является не только медицинской, но еще и значимой экономической проблемой. Обнаруженная нами генетическая особенность мигрени позволит заблаговременно определять пациентов, у которых она может перейти из эпизодической формы в хроническую, и своевременно начинать направленную терапию. Это будет способствовать более эффективной профилактике и лечению мигрени, и, как следствие, минимизации ее экономических издержек», — прокомментировала Алия Якубова, один из авторов статьи, врач-невролог и младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Генные и клеточные технологии» Казанского (Приволжского) федерального университета.

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По материалам: polit.ru

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