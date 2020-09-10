Познер рассказал, почему японцы считают россиян варварами

Вадим Карасев

Телеведущий Владимир Познер в интервью на своем сайте рассказал, почему жители Японии считают россиян варварами и какой именно смысл они вкладывают в это слово.

Отвечая на вопрос зрительницы о поездке в Японию и съемках фильма об этой стране, Познер вспомнил, как общался с англоговорящей японкой и спросил у нее, действительно ли японцы считают русских варварами.

"Она подумала секунды три и сказала: "Да. Но только мы это слово понимаем не так, как вы", я говорю: "А как вы понимаете это слово?", она отвечает: «Вы громко разговариваете, размахиваете руками, вы выставляете ноги, вы пихаетесь – вы неловкие. Вот что значит для нас варвары"

Познер добавил, что японскую трактовку этого слова можно сравнить с русским выражением "слон в посудной лавке". Японцев он назвал самураями, однако не имел при этом в виду владение мечом.

"Они под самураями были триста лет, и самураи, будучи чиновниками, сформулировали абсолютно все законы, которые только могут быть. Ну, например, какого цвета должно быть нижнее белье у девочек в школе – и это тоже закон. Понимаете, насколько детально", – рассказал журналист.

Как сообщал Ruposters, ранее Познер порассуждал о тайном мировом правительстве и об опасности конспирологии.