Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Москве и в Хабаровске

Лидия Мартынова

Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Инновационном центре «Сколково» и в хабаровском «IT-кубе», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования и науки Республики Бурятия.

«Несколько наставников, преподавателей, которые уже занимаются с детьми в нашем «Кванториуме», а также те, кто будет учить школьников в первом в республике «IT-кубе», в августе прошли обучение. Педагоги стали участниками курсов повышения квалификации в детском технопарке инновационного центра «Сколково» в Москве, а также в Хабаровске – по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», - говорится в сообщении.

Первый в регионе «IT-куб» начнет работу в Селенгинском районе Бурятии в сентябре.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.