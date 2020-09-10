"Природа мстит РФ за ворованное": в Крыму пересохли пять рек (видео)

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Приход оккупантов в Крым и их попытки «навести порядок» на захваченной территории привели к тому, что река Бельбек в южной части полуострова не только превратилась в грязную лужу, но и практически пересохла возле своего устья у села Фруктовое.

Об этом пишет «Инфоспротив».

Издание приводит сообщение в Twitter блогера под ником herooftheday10, который считает, что таким образом «природа мстит России за ворованное».

Тут была река Бельбек. А сейчас её нет. Пришёл ру мир и всё засрал в Крыму. Явно природа мстит хуйлу за ворованное. Почему реки нет? Просто нет испарений. Больше вырубки, больше зачистки территорий под дома для оккупантов и др. Будущее Крыма при рф — пустыня. #Крым_Украина pic.twitter.com/sOlWIM6jb2

— ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 9, 2020

«Почему реки нет? Просто нет испарений. Больше вырубки, больше зачистки территорий под дома для оккупантов и др», отмечает блогер, добавив, что будущее Крыма при РФ — безводная пустыня.

Было при Украине и стало при рф. Типично для любого региона рф, где насрал хуйло. #Бельбек_Крым_Украина pic.twitter.com/6XfBo8rrEl

— ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 9, 2020

С ним соглашается Инна Черненко.«В Крыму полностью нарушена экология из-за жизнедеятельности паразитирующих бацилл, «привнесенных «русским миром. Отсюда и отсутствие воды, появления залежей мусора и изменения в психике людей. И чем дольше это будет продолжаться, тем реалистичней будет превращение Крыма в пустыню», — пишет она.

Информацию пользователей подтверждает Крымское управление гидрометеорологии. Согласно его данным, во временно оккупированном Крыму пересохли пять рек, обеспечивающих пресной водой водохранилища питьевого стока на полуострове.

Так, с 26 июля пересохла река Кача у села Суворово, 3 августа — река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа — река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа — река Бельбек у села Фруктовое. 29 августа, впервые за историю гидрометеорологических наблюдений, была обезвожена река Тонас, являющийся правым притоком реки Биюк-Карасу. Поступление воды в водохранилища Партизанское и Чернореченское прекратилось, а в остальные было незначительным.

При этом именно Россия, как пояснили в ООН, несет ответственность за снабжение водой захваченные ею вопреки требованиям международного права территории.

Позиция же Украины, как писали «ФАКТЫ», остается неизменной: подача воды по Северо-Крымскому каналу в Крым будет восстановлена ​​только после полной деоккупации АР Крым, так как воды там для нужд населения достаточно.