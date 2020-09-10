Прочитан митохондриальный геном неандертальца, жившего в Европе 80 тысяч лет назад

Вадим Карасев

Международная группа ученых успешно извлекла и секвенировала митохондриальную ДНК из зуба взрослого неандертальца, жившего 80 тысяч лет назад, которого нашли в небольшой пещере в Польше.

Пещера Стайня, что значит «Конюшня», расположена в горах на Краковско-Ченстоховской возвышенности, между селами Мирув и Боболице в Силезском воеводстве. Название ее возникло из-за предания местных жителей о том, как участники восстания 1863 года устроили в пещере конюшню для своих лошадей. Первое научное описание пещеры дал в 1951 году зоолог и палеонтолог Казимеж Ковальский. Знаменитой пещера Стайня стала в 2008, когда археологи обнаружили в осадочных слоях пещеры многочисленные кремневые орудия, кости животных и первые останки неандертальцев в Польше — три зуба, принадлежащие трем людям разного возраста. Орудия относятся к микокской индустрии среднего палеолита, которая известна на обширной территории от реки Сона во Франции до западного побережья Каспийского моря. Судя по количеству готовых орудий и заготовок для их изготовления, неандертальцы использовали пещеру в течение длительного времени. Находки располагались в слое, относящемся к так называемой морской изотопной стадии 5 (marine isotope stage 5a, MIS-5a), то есть от 82 000 до 71 000 лет назад.

Для исследования был выбран моляр (коренной зуб) Stajnia S5000. По словам соавтора работы палеоантрополога Стефано Бенацци (Stefano Benazzi) из Болонского университета, морфология зуба типично неандертальская, а износ эмали указывает, что он принадлежал взрослому человеку. Анализ митохондриального генома подтвердил, что возраст зуба — около 80 тысяч лет, что делает его старейшей костью неандертальца, найденной на сегодня в Центральной и Восточной Европе.

«Молекулярный возраст около 80 000 лет указывает, что зуб из пещеры Стайня относится к этому важному периоду истории неандертальцев, когда окружающая среда характеризовалась экстремальной сезонностью и некоторые группы проникли на восток в Центральную Азию», — пишут исследователи. Они также обнаружили, что генетически неандерталец из пещеры Стайня был наиболее близок своему сородичу, чьи останки были найдены в Мезмайской пещере в Апшеронском районе Краснодарского края (Mezmaiskaya 1, от 70 до 60 тыс. лет). Отдаленное родство связывает его с более поздними западноевропейскими неандертальцами из пещер Складина (Бельгия) и Хохленштайн-Штадель (Германия). Stajnia S5000 принадлежит к кладе мтДНК неандертальцев, выделившейся из митохондриальных геномов неандертальцев Алтая 170 тысяч лет назад.

«Польша, расположенная на перекрестке между западноевропейскими равнинами и Уралом, является ключевым регионом для понимания миграций и для решения вопросов об адаптивности и биологии неандертальцев в приледниковой среде обитания», — говорит ведущий автор исследования Андреа Пичин (Andrea Picin) из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.

Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.