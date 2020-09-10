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Пуля пролетела полтора километра: под Киевом случайным выстрелом тяжело ранена женщина (фото, видео)

Пуля пролетела полтора километра: под Киевом случайным выстрелом тяжело ранена женщина (фото, видео)

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киевской области пулевое ранение получила женщина, сидевшая во дворе с ребенком на руках — в нее попала случайная пуля, выпущенная за полтора километра от места ЧП. Ранее под Днепром подросток случайно застрелил приятеля из оружия дяди.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, стрелок — 40-летний житель Киева, приехавший в Обуховский район в гости к другу. Во время демонстрации оружия приятелям, он случайно выстрелил.

Пуля попала в жительницу села Безрадичи — 31-летняя женщина попала в больницу с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. В полиции отметили, что ребенок, сидевший у нее на руках, чудом не пострадал.

В течение нескольких суток полицейские разыскали стрелка и изъяли у него охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы.

Открыто уголовное производство по статье о неосторожном тяжком или средней тяжести телесном повреждении. Санкция статьи — наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Переяслав-Хмельницком был убит 5-летний Кирилл Тлявов. В него попала случайная пуля — по соседству несколько правоохранителей развлекались стрельбой.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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