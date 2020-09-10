Разработчик «Новичка» назвал чушью данные Die Zeit об отравлении Навального

Алексей Вольцев

Информация о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен новой, модифицированной версией яда «Новичок», которую опубликовал журнал Die Zeit, не соответствует действительности. Об этом, как передает РБК, заявил один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк.

«Чушь собачья абсолютно. <> Никакого отношения это заявление не имеет к механизму действия [вещества], к тому, что должны появиться симптомы. Их нет. Хоть раздавись, что хочешь говори, а симптомов нет. Ничего нельзя сделать. Смерти нет. Забудьте о «Новичке», — сказал Ринк, добавив, что он знает все разновидности «Новичков».

Как уже сообщало ИА Newstes, издание Die Zeit сообщило, что специалисты лаборатории бундесвера — Института фармакологии и токсикологии после изучения анализов заявили, что отравление произошло не просто «химическим оружием» «Новичок», а его новым видом, с которым в мире еще никто не сталкивался, отмечает издание. По данным газеты, следы вещества были найдены «на руках и горлышке бутылки, из которой он пил».