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Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в сфере образования

Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в сфере образования

8 сентября в формате видео-конференц-связи состоялось 20-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области образования, в котором приняла участие заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Светлана Феоктистова, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Представители российского и китайского профильных ведомств в сфере образования обсудили итоги проделанной за год работы. Двусторонние образовательные обмены достигли 100 тысяч человек, принят ряд мер по развитию изучения русского и китайского языков на взаимной основе, расширились взаимовыгодные связи между образовательными организациями двух стран, продолжается сотрудничество в сфере дополнительного образования детей.

Стороны согласились с необходимостью обновления и совершенствования нормативной правовой базы в сфере образования и решили активизировать работу по данному направлению.

Светлана Феоктистова указала на то, что в Российской Федерации создано единое образовательное пространство для изучения китайского языка.

«Утверждены примерные программы по предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» базового и углублённого уровней для российских школ. Китайский язык включён в систему государственной итоговой аттестации Российской Федерации по окончании школы. Так, в 2019/2020 учебном году в ней приняли участие 180 человек из 37 субъектов Российской Федерации», – сообщила она.

Кроме того, представитель Минпросвещения России подчеркнула важность развития электронных образовательных ресурсов, особенно с учётом сложившейся в этом году эпидемиологической ситуации. Она информировала о создании раздела с качественными материалами по китайскому языку на образовательной платформе «Российская электронная школа», который в том числе поможет школьникам в подготовке к единому государственному экзамену.

Российская сторона также рассказала о проделанной работе, направленной на развитие изучения русского языка в Китае. В частности, при поддержке Минпросвещения России в 2019 году открыты Центр повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка на базе Пекинского педагогического университета и Центр для одарённых детей в культурно-образовательном центре «Усадьба Волга» (провинция Хэйлунцзян). В пяти провинциях Китая прошёл Фестиваль русского языка, который включал тематические конкурсы по русской литературе, открытые уроки русского языка, вебинары и онлайн-лекции.

Обе стороны выразили готовность и в дальнейшем содействовать обоюдному изучению языков.

Заместитель Министра образования Китайской Народной Республики Тянь Сюецзюнь отметил успешную реализацию меморандума о сотрудничестве в сферах дополнительного образования детей, организации отдыха детей и их оздоровления, подписанного в 2018 году между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования Китайской Народной Республики. В частности, Тянь Сюецзюнь положительно отозвался о работе Всероссийского детского центра «Океан», который в 2019 году принял на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 278 детей из Китая.

21-е заседание Российско-Китайской Подкомиссии по сотрудничеству в области образования стороны договорились провести в 2021 году в России.

# Общество
По материалам: edu.ru

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