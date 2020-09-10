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"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом

"Российских хакеров" заподозрили в атаке на фирму, связанную с Байденом
Американская корпорация Microsoft считает, что фирма, консультирующая кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, якобы подверглась атаке со стороны российских хакеров, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Как заявили источники агентства, Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась, атаке якобы "поддерживаемых государством российских хакеров" в последние два месяца. Сообщается, что целью атаки якобы был персонал фирмы.

# В мире
По материалам: ria.ru

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