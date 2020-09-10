Ростуризм предложил субсидировать благоустройство исторических центров городов

Алексей Вольцев

Ростуризм анонсировал пилотный проект по редевелопменту исторических центров городов РФ для повышения их туристической привлекательности. Какие города нуждаются в подобном обновлении, и как реновация помогает росту турпотока в исторический Тобольск?

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПРОСУБСИДИРУЮТ

Ростуризм планирует запустить пилотный проект по редевелопменту исторических центров городов для повышения их туристической привлекательности. Об этом на итоговом заседании оргкомитета по подготовке к 500-летию Тульского кремля, которое прошло в пятницу в Туле, сообщила глава ведомства Зарина Догузова. Первыми участниками проекта станут Тула, Углич и Нижний Новгород.

По словам г-жи Догузовой, которую цитирует «Интерфакс», при поддержке министерства финансов Ростуризм готов двигаться в этом направлении уже в 2020 году. Согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных актов, речь идет о предоставлении субсидий в 2021-2023 годах.

Первыми участниками проекта пилотного проекта по редевелопменту исторических центров городов станут Тула, Углич и Нижний Новгород.

Субсидии могут быть направлены на реорганизацию и санацию противоречащих характеру исторической застройки некапитальных объектов и сооружений, а также благоустройство существующих или создание новых общественных пространств. В рамках проекта также возможно устройство архитектурной подсветки ценных градоформирующих объектов и участков улиц в границах туристического центра.

Проект также предусматривает устройство выделенных парковочных зон для туристических автобусов, специальных мест ожидания такси, обустройство пешеходных и велосипедных маршрутов, создание общественных санузлов, системы навигации и ориентирующей информации для туристов.

Кроме того, субсидии в рамках пилотного проекта могут быть направлены на капитальный ремонт, переустройство, реконструкцию и строительство линейных объектов - инженерные коммуникации и улично-дорожная сеть. Также в историческом центре городов в рамках пилота возможен капитальный и текущий ремонт жилых и нежилых зданий, включая фасады зданий, кровлю, балконы, оконные и дверные заполнения, ремонт или переустройство заборов и ограждений, входящих в общедомовое имущество.

В случае успешности пилотного проекта «опыт реализации проектов формирования туристских центров городов может быть впоследствии распространен на другие города России.

ГОРОДАМ НУЖНА КОНЦЕПЦИЯ

Российские туроператоры считают актуальной инициативу Ростуризма. Как отмечает Владимир Лутов, генеральный директор туроператорской компании «Мастерская Путешествий», практически во многих центрах исторических городов не хватает элементов благоустройства, архитектурной подсветки, пешеходных зон, где туристы могут погулять и отдохнуть.

«Я сам люблю города, куда можно приехать на два дня и просто походить», - отмечает он.

Генеральный директор туроператора «Дельфин»Сергей Ромашкин также считает, что практически в каждом городе можно что-то благоустроить. Однако речь должна идти не о «выкладывании тротуарной плитки», а о создании и реализации концепции, которая учитывает интересы туристов.

Речь должна идти не о «выкладывании тротуарной плитки», а о создании и реализации концепции, которая учитывает интересы туристов.

В качестве примера он приводит проект «Музейного квартала», который реализуется в Калининградской области. На территории в 600 га создается сеть пешеходных маршрутов, туристических и культурных объектов с единой инфраструктурой и системой навигации. «Музейный квартал» включит в себя 10 музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, а также 3 новых пешеходных моста и более 7 км благоустроенных набережных.

«Если город хочет туристов, нужно продумывать городские пространства, куда будут приходить и местные жители, и приезжие. Это могут быть, например, точки для селфи и видовых фотографий. Это важное условие, ведь туристы выкладывают этот контент в соцсетях, тем самым, они продвигают эту локацию», - подчеркивает г-н Ромашкин.

ЦЕНТРЫ КАКИХ ГОРОДОВ НУЖДАЮТСЯ В РЕНОВАЦИИ

«Вестник АТОР» спросил у представителей туроператорских компаний, какие исторические города потенциально могут войти в пилотный проект Ростуризма в дальнейшем.

По оценке экспертов Национального туроператора АЛЕАН, в этом списке города маршрута Золотого кольца (Кострома, Владимир, Переславль-Залесский), а также города, расположенные между Москвой и Санкт-Петербургом: Великий Новгород, Тверь.

«Все проблемы этих городов очень похожи: не хватает качественных дорог и парковок, многие исторические здания нуждаются в реконструкции, отсутствует нативная и заметная мультиязычная навигация, туристско-информационные центры в разных точках», - объясняют свой выбор в АЛЕАН.

По мнению специалистов ANEX Tour, среди претендентов – Кострома, Таганрог и Самара. «Реновация центров этих городов была бы хорошим стимулом для привлечения большего количества путешественников», - отмечают в ANEX Tour.

Генеральный директор «Музенидис Интур» Александра Абрамова называет свой ТОП-5 городов, исторический центр которых нуждается в улучшении. Это Ростов Великий, где долго реализуют планы по обустройству центральной площади с торговыми рядами и территории вокруг Кремля, курорты Кавминвод, инфраструктура и благоустройство которых нуждается в обновлении.

По мнению эксперта, не достает исторической атмосферности и Калининграду, а туристическое впечатление от красот Санкт-Петербурга портят немытые фасады зданий

По мнению эксперта, не достает исторической атмосферности и Калининграду, а туристическое впечатление от красот Санкт-Петербурга портят немытые фасады зданий. Наконец, своего туристического облика и качественных средств размещения, по оценке г-жи Абрамовой, не хватает Иркутску.

«Учитывая невероятный рост интереса со стороны российских и иностранных туристов к этому региону из-за близости к озеру Байкал, нужно задуматься о благоустройстве Иркутска», - считает она.

КАК ТУРИЗМ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ТОБОЛЬСКА

О том, как реставрация исторических объектов стимулирует рост турпотока и развитие всей инфраструктуры региона, показывает пример Тобольска.

В этом городе Тюменской области, основанном в конце 16 века, в период с 2003 по 2020 гг. реконструированы и отремонтированы 11 объектов культуры, среди которых Дворец Наместника, Гостиный двор, Губернский музей, а также Губернаторский дом, в котором сегодня расположен экскурсионный центр - Музей семьи Императора Николая II. Открытие в 2018 году экспозиции, связанной с семьей Романовых, позволило Тобольску стать одним из главных точек национального туристического проекта «Императорский маршрут». Суммарно в инфраструктуру Тобольска за 15 лет вложено более 13 млрд рублей областных средств.

Перезапуск и открытие новых объектов показа дало толчок развитию туристической инфраструктуры. Сегодня в Тобольске работают 32 средства размещения с номерным фондом более 700 номеров, осуществляют деятельность более 100 предприятий общественного питания, 50 объектов по продаже сувенирной продукции, Тобольский драматический театр им.П.П.Ершова, 18 объектов музейного показа, 268 спортивных сооружений.

В 2019 году туристско-экскурсионный поток Тобольска превысил 381 тыс. человек, в том числе, более 253 тыс. человек остановились на ночлег (за последние 5 лет их количество выросло в 2 раза).

Как сообщила «Вестнику АТОР» Мария Трофимова, руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области», в регионе намерены и дальше развивать туризм с опорой на богатейшее историко-культурное наследие Тобольска. Так, создается культурно-туристский кластер Тобольска, который охватит Нагорную часть города (Верхний Посад, где расположен Тобольский Кремль с ансамблем строений) и Подгорную часть с жилыми дворами и локальными доминантами в виде церквей (Нижний посад).

Мы на этапе подготовки мастер-плана культурно-туристского кластера Тобольска, предусматривающего развитие Нижнего Посада. Речь идет о создании зон притяжения для горожан и туристов.

«Мы на этапе подготовки мастер-плана культурно-туристского кластера Тобольска, предусматривающего развитие Нижнего Посада. Речь идет о создании зон притяжения для горожан и туристов. Например, на Базарной площади предполагается открыть торговые ряды, центр ремесленного мастерства, зеленую парковку для туристских автобусов и личного автотранспорта. На пешеходной улице Мира – восстановить объекты культурного наследия, благоустроить территорию. Общие затраты на реконструкцию объектов культурного наследия Подгорной части оцениваются в 2,6 млрд. р.», - рассказала г-жа Трофимова.

В Тюменской области надеются, что разрабатываемая концепция позволит Тобольску стать одним из претендентов на вхождение в пилотный проект Ростуризма по редевелопменту исторических центров городов РФ.

Как подчеркивает руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области», создание туристского кластера позволит сформировать значимую туристскую аутентичную атмосферу исторического сибирского города как первой столицы Сибири в составе России, обеспечить рост туристских потоков на внутреннем и зарубежных рынках, расширить транспортную инфраструктуру.

Так, до конца года примет первых пассажиров новый аэропорт в Тобольске, а туристам, прилетающим в международный аэропорт «Рощино», будет комфортнее добраться из Тюмени в Тобольск. На этом маршруте расширят автомагистраль (до четырех полос в обе стороны).