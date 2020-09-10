Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии

Вадим Карасев

Сербия подчинилась требованиям Евросоюза и отказалась отправлять свои войска на учения "Славянское братство", которые в ближайшие дни должны начаться в Белоруссии.

По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, правительство решило заморозить любые совместные учения с другими странами. До этого Евросоюз указал Белграду на недопустимость отправки войск в Белоруссию в условиях политического кризиса и массовых протестов в этой стране.

"В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом", – сказал Вулин.

Таким образом, в "Славянском братстве" будут принимать участие только белорусские и российские военные. Планируется, что маневры начнутся 15 сентября, а участники начнут прибывать уже с завтрашнего дня. В прошлом году эти учения проходили на территории Сербии, а в 2021-м, вероятнее всего, они состоятся в России.

Как сообщал Ruposters, ранее в Белграде возмутились из-за поста представителя МИД Марии Захаровой о сербской делегации в США .