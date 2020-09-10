Сергей Кравцов обсудил с главой Нижегородской области строительство в регионе новых школ в рамках нацпроекта «Образование»

Анастасия Иванова

8 сентября Министр просвещения Сергей Кравцов и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве. Главной темой разговора стало участие региона в мероприятиях национального проекта «Образование», в том числе по строительству новых школ.

В этом году общий объем финансирования национального проекта в регионе составил более 2,2 млрд рублей.

«В частности, в 2020 году в рамках нацпроекта предусмотрено создание 2875 новых учебных мест благодаря вводу в эксплуатацию четырех объектов. Так, 1 сентября открылась первая за 11 лет новая школа в Нижнем Новгороде. На базе более 40 школ в сельской местности и малых городах начинают работу центры цифрового и гуманитарного профилей», – отметил Глеб Никитин.

На встрече в том числе обсуждалась реализация в регионе проектов государственно-частного партнерства по строительству школ. Один из таких проектов – создание учебного комплекса «Школа 800», который станет крупнейшим образовательным центром в области.

«Нижегородская область набирает ощутимые темпы в развитии фактически всех уровней образования. Виден позитивный опыт региона и в создании новых мест, и в содержательных вопросах качества образования», – сказал Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что сейчас также важно уделять особое внимание ключевым задачам, поставленным Президентом России Владимиром Путиным, включая контроль за предоставлением горячего питания учащимся младших классов, выплаты педагогам за классное руководство.