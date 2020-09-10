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Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»

Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»

В рамках национального проекта «Образование» в сельских школах Республики Ингушетия  создаются условия для проведения спортивных занятий.

В шести школах региона  завершается ремонт спортзалов — в октябре текущего года занятия будут проходить в обновленных помещениях. 

В семи общеобразовательных организациях республики будут установлены спортивные площадки, а в 22 школах будут созданы спортивные клубы. Также для школ будет закуплено новое оборудование и спортивный инвентарь. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на создание условий для занятия физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, выделены денежные средства в размере 74 190,7 тыс. рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в сельских школах республики также открыты 17 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», еще 42 центра планируется открыть до конца текущего года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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