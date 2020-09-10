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Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы

Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отнесла госпитализацию Алексея Навального к актуальным проблемам европейской политики, сообщило РИА Новости.

Такой комментарий она огласила на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, приуроченного к грядущей 30-й годовщине воссоединения Германии и посвященного проблематике будущего демократии в Европе, отвечая на вопрос об оценке ею текущей ситуации в Европе в сравнении с временами воссоединения Германии.

"Европа имеет другие проблемы сегодня, но они также достаточно весомые. В эти дни нас занимает наряду с состоянием здоровья Навального, например, ситуация с лагерем беженцев Мориа", – сказала Меркель.

Она добавила, что у каждого поколения в Европе свои задачи, которые требуют решения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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