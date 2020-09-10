Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората»

СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората»
Британский актер Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» и уже показал фильм избранным зрителям — представителям киноиндустрии. Об этом сообщает Collider со ссылкой на источники.

По информации издания, в новом фильме Борат будет уже не тем малоизвестным казахстанским телеведущим — теперь прославившемуся герою придется брать свои интервью «под прикрытием». Остальные детали сюжета пока неизвестны.

Также неясно, участвовали ли в создании сиквела режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, работавшие вместе с Коэном над оригинальным «Боратом». По данным источников Collider, фильм может выйти перед президентскими выборами в США — чтобы привлечь внимание молодых избирателей.
Слухи о возможных съемках «Бората-2» появились еще в августе после того, как Сашу Барона Коэна заметили на улице Лос-Анджелеса в образе Бората вместе с пикапом съемочной группы. Официальных комментариев и анонсов новой картины или шоу все еще нет.

Псевдодокументальная комедия о Борате вышла на экраны в 2006 году. При бюджете $18 миллионов в мировом прокате он собрал $261 миллион. За эту роль Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии». Картина также была номинирована на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает секреты своих фокусов
«Я чувствовал себя супергероем»- тиктокер Просто Alex раскрывает
Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» пройдет в режиме онлайн
Финал Всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления»
В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев»
В Крыму стартовала завершающая смена Всероссийского
В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра «Точка роста»
В Самарской области в 2021 году откроют 73 центра «Точка роста»
Водоросли и панцири креветок пригодились для нового кровоостанавливающего материала
Водоросли и панцири креветок пригодились для нового
Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних отношений в сфере образования
Россия и Китай отметили положительную динамику развития двусторонних
В МДЦ «Артек» завершилась профильная смена РГО «Мир открытий»
В МДЦ «Артек» завершилась профильная смена РГО «Мир открытий»
В волгоградские учреждения поступает новое оборудование для работы с особенными детьми
В волгоградские учреждения поступает новое оборудование для работы с
Влад Соколовский с возлюбленной Ангелиной Сурковой и другие на кинопремьере в Москве
Влад Соколовский с возлюбленной Ангелиной Сурковой и другие на
Малышева показала "солнце", исполнив танец для улучшения памяти
Малышева показала "солнце", исполнив танец для улучшения памяти

Топ на сегодня

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

Стали известны подробности фильма "Борат 2"
Саша Барон Коэн желает платить штраф за фанатов, надевших костюм Бората
В сети опубликован новый трейлер фильма «Братья из Гримсби»
Актер Саша Барон Коэн пожертвовал один миллион долларов