СМИ: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората»

Лидия Мартынова

Британский актер Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» и уже показал фильм избранным зрителям — представителям киноиндустрии. Об этом сообщает Collider со ссылкой на источники.По информации издания, в новом фильме Борат будет уже не тем малоизвестным казахстанским телеведущим — теперь прославившемуся герою придется брать свои интервью «под прикрытием». Остальные детали сюжета пока неизвестны.Также неясно, участвовали ли в создании сиквела режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, работавшие вместе с Коэном над оригинальным «Боратом». По данным источников Collider, фильм может выйти перед президентскими выборами в США — чтобы привлечь внимание молодых избирателей.Слухи о возможных съемках «Бората-2» появились еще в августе после того, как Сашу Барона Коэна заметили на улице Лос-Анджелеса в образе Бората вместе с пикапом съемочной группы. Официальных комментариев и анонсов новой картины или шоу все еще нет.Псевдодокументальная комедия о Борате вышла на экраны в 2006 году. При бюджете $18 миллионов в мировом прокате он собрал $261 миллион. За эту роль Саша Барон Коэн получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в комедии». Картина также была номинирована на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.