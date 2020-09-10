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Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии

Согласны не все. СМИ: ЕС не удалось принять санкции против Белоруссии
сентября / Радио Sputnik. Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций в отношении Белоруссии из-за отношения Брюсселя к напряженным отношениям между Никосией и Анкарой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным издания, островное государство отказалось согласовывать предложенные другими странами меры против Минска, добиваясь включения в ограничительные списки ЕС семи турецких компаний, которые ранее участвовали в работах по газодобыче в экономической зоне Кипра в Средиземном море.

Между тем, для принятия санкций против Белоруссии необходимо одобрение всех 27 стран-участниц объединения.


сообщило, что в ЕС высказались за скорейшее принятие ограничений против властей Белоруссии из-за ситуации в стране.
# Политика
По материалам: ria.ru

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