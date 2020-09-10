США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»

Лидия Мартынова

США внесли в санкционный список граждан России Антона Андреева, Дарью Асланову, Артема Лифшица, а также украинского народного депутата Андрея Деркача.

Их подозревают в причастности к киберпреступлениям.

«США продолжат использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы», — заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Деркач ранее публиковал записи разговоров, на которых зафиксированы голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Россияне, по данным Минфина США, — петербуржцы, работают они в Агентстве интернет-исследований, которое Вашингтон связывает с предпринимателем Евгением Пригожиным.