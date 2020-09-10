Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»

США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»

США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»

США внесли в санкционный список граждан России Антона Андреева, Дарью Асланову, Артема Лифшица, а также украинского народного депутата Андрея Деркача.

Их подозревают в причастности к киберпреступлениям.

«США продолжат использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы», — заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Деркач ранее публиковал записи разговоров, на которых зафиксированы голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Россияне, по данным Минфина США, — петербуржцы, работают они в Агентстве интернет-исследований, которое Вашингтон связывает с предпринимателем Евгением Пригожиным.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Ситуацию с Навальным причислили к актуальным проблемам политики Европы
Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте
Музей Орсе извинился перед девушкой, которую не пускали из-за декольте
США обвинили трех россиян и украинского депутата в «кибервмешательстве»
США обвинили трех россиян и украинского депутата
Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни
Мишустин откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни
Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие звезды на открытии выставок в "Гараже"
Даша Жукова, Роман Абрамович, Ксения Собчак и другие звезды на
Познер рассказал, почему японцы считают россиян варварами
Познер рассказал, почему японцы считают россиян варварами
9 видов бардака в квартире, которые укажут на ваши энергетические барьеры и комплексы
9 видов бардака в квартире, которые укажут на ваши энергетические
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Завод "Айсберри" под Ярославлем начнет выпускать мороженое
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS
Чонгук окружил Ви заботой на интервью с KBS

Топ на сегодня

Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы
В Госдуме предложили ввести санкции против Порошенко и Нуланд
Все через Сороса. Экс-депутат Рады указал на попытки замять дело Байдена
США добавили в санкционный список Агентство интернет-исследований