Стали известны подробности фильма "Борат 2"

Лидия Мартынова

Изданию Collider подтвердили информацию о том, что исполнитель главной роли в комедии "Борат" (2006 год) Саша Барон Коэн тайно снял вторую часть и даже продемонстрировал ее нескольким представителям разных киностудий (каких — не сообщается).

И хотя детали сюжета держатся в секрете, ожидается, что в новом фильме Борат (Коэн) — теперь не малоизвестный журналист из Казахстана, а всемирно известная личность. Поэтому ему приходится работать "под прикрытием", чтобы спокойно брать интервью у людей.

Пока неизвестно, когда "Борат 2" выйдет в прокат, и участвовали ли в создании ленты режиссер Ларри Чарльз и продюсер Джей Роуч, которые работали над первой частью вместе с Сашей Бароном Коэном.

Комедия "Борат" собрала в мировом прокате 262 миллиона долларов (при бюджете в 18 миллионов). Кассовый успех открыл дорогу другим фильмам Коэна, таким как "Бруно" (2009 год) и "Диктатор" (2012 год).