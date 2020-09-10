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Статус медработника в школе предложили повысить

Статус медработника в школе предложили повысить

У родителей может появиться обязанность передавать в школу сведения о состоянии здоровья детей. Это предполагает доработанная редакция законопроекта о школьной медицине, которую Госдума может рассмотреть уже в осеннюю сессию.

«Отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями порождает массу проблем — причём это очевидно уже не первый год», — сказал «Парламентской газете» соавтор документа, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Когда некоторые родители не считают нужным сообщить в школу о проблемах со здоровьем у ребёнка, учителя не могут создать ему специальные условия для учёбы, питания, занятий спортом, отдыха на переменах.

В том случае, если инициатива будет поддержана, передавать педагогам такие сведения мамам и папам придётся. Также, согласно документу, к урокам физкультуры школьники будут допускаться строго с учетом их состояния здоровья.

Также парламентарии планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит повысить статус медработника в школах. Сейчас, по словам Морозова, медики в школах считаются «вспомогательным персоналом» со всеми вытекающими последствиями. По мнению депутата, медработники в школах должны стать членами педсовета. «Наша задача — не только дать детям образование, но и сохранить их здоровье», — подчеркнул он.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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