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Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске

Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске
В центре Челябинска на месте рынка "Пешеходный" на пересечении улиц Карла Маркса и Российская появится мультифункциональный комплекс, проект которого разработает студия дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщает "Царьград".

По информации телеканала, застройка состоит из двух общественных зданий: апарт-отеля и жилого корпуса, которые будут объединены пешеходным переходом.

Жилой корпус спроектирован таким образом, чтобы солнечный свет попадал на каждый из его фасадов, а ветровая нагрузка сохранялась на минимальном уровне.


сообщало, что реконструкцию Филевского канализационного канала могут завершить уже этой осенью.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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