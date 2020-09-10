Студия Артемия Лебедева придумала проект для квартала в Челябинске

Лидия Мартынова

В центре Челябинска на месте рынка "Пешеходный" на пересечении улиц Карла Маркса и Российская появится мультифункциональный комплекс, проект которого разработает студия дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщает "Царьград".

По информации телеканала, застройка состоит из двух общественных зданий: апарт-отеля и жилого корпуса, которые будут объединены пешеходным переходом.

Жилой корпус спроектирован таким образом, чтобы солнечный свет попадал на каждый из его фасадов, а ветровая нагрузка сохранялась на минимальном уровне.

сообщало, что реконструкцию Филевского канализационного канала могут завершить уже этой осенью.