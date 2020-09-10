У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены

Алексей Вольцев

Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала Новикова.

В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля.

"Билеты на отмененный спектакль, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября 2020 года, лично явившись в кассу, расположенную в административном здании театра в часы работы: с 11.00 до 20.00", - говорится в сообщении.

Большой театр в воскресенье открыл оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" свой 245-й сезон. В спектакле, помимо Абдразакова, приняли участие такие звезды оперной сцены, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.